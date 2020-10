MARANDA, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Monique Maranda, épouse de feu monsieur Jean-Claude Simard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 4 novembre de 18h à 21h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Maranda laisse dans le deuil ses enfants: Doris (Pierre Veilleux), Denis (Linda Audet), Linda (Marc Picard), Michel, Alain (France Gravel), Bruno (Chantal Gionet) et Jacques; ses petits-enfants: Mélanie, Marilyn et Catherine Veilleux, Anne- Marie, Patrick et Guillaume Veilleux, Jonathan Simard, Francis et Émilie Simard, Samuel et Jason Simard; ses arrière-petits-enfants: Gabriella et Raphaël; ses sœurs: Nicole (feu Jacques Langlais, Rosaire), Marie-Marthe (feu Camille Lafontaine), Pierrette (feu Jean-Marie Noël); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur chaleur humaine. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca