BELLEAU, Adrienne Morneau



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 28 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Adrienne Morneau, épouse de feu Léonel Belleau, fille de feu Alfred Morneau et de feu Joséphine Bélanger. Elle demeurait autrefois à Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Rebecca Veevee), Denis (Caroline Roy) et Alain (Colette Gauthier); ses petits-enfants: Mona, Marie (Allen), Vincent (Gabrielle), Joseph et Alexandre (Marie-France); ses arrière-petits-enfants: Damien, Tristan, Béatrice, Élissa et Félix. Elle était la soeur de feu Lionel (feu Lucille Pelletier), feu Simone (feu Lucien Nadeau), feu Gabrielle (feu Aurèle Lord), feu Jeanne (feu Jean Vernerey), feu Yvette (feu Julien Dupont), feu Lucien (feu Laurette Labrie), feu Noëlla (feu Émilio Legros), feu Julien (Rachel Avoine) et de feu Jean; elle était également la belle-soeur de feu Adrien (feu Stella Lamontagne), feu Gilberte (feu Philippe Boulay), Lilianne (feu Noël Bussières), Berthe (Renaud Baril), Jeannette (feu Henri Bussières), Claire (feu Jean-Guy Bussières) et de Réal (Lucille Laroche). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.