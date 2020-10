GAGNON, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rosaire Gagnon, époux de madame Madeleine Lacasse. Il était le fils de feu Didier Gagnon et de feu Anselmie Pouliot. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances aumercredi le 4 novembre 2020 de 19h00 à 20h30,L'inhumation du corps se fera au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Lucille, Mario (Sylvie Fillion), Sylvie (Mario Chabot); ses petits-enfants : Pascal Gagnon, Frédéric Gagnon (Nhu Tong), Valérie Gagnon, Jonathan Chabot (Catherine Richard), Joanie Chabot (Keven Leblanc) et sa sœur Aline Gagnon (Renaud Gosselin). Il était le frère de : feu Hélène (feu Paul Goupil), feu Conrad (feu Annette Chabot), feu Annette (feu Réjean Caron), feu Thérèse et feu Armand. De la famille Lacasse, il était le beau-frère de : feu Gérard (feu Germaine Plante), feu Marie-Ange (feu Luc Giguère), feu Edouard (feu Madeleine Plante), feu Arthur (feu Hélène Thibault, feu Laurette Borgia), feu Louis-Georges (feu Pauline Fournier), feu Jules-Aimé (Jeanne Turmel), feu Louise (feu André Desroches) et Hélène. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier personnellement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au secteur de soins (dialyse), 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, en ligne au (https://fhdl.ca/faire-un-don/).La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. 136, rue Principale, Sainte-Claire.