TREMBLAY, Jean-Nil



À l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jean-Nil Tremblay, fils de feu Jean-Eudes Tremblay et de feu Fabienne Leclerc. Il demeurait à Québec ainsi qu'à Val-Brillantde 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière d'Amqui au printemps à une date qui sera annoncée. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Marie-Josée), Judith, Jean (Émilie), Luc (Roxanne); ses petits-enfants : Alex, Emma et Loïc; la mère de ses enfants : Lorraine Turcotte; ses frères et sœurs : feu Francine, Mariette, Alain, feu Christian dit Katou, Linda et Régine; ses neveux et nièces : feu Blaise, Zoé, Jonathan, Arielle, Léa ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, oncles, tantes cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, societederecherchesurlecancer.ca/fr