Ce que Joe ne peut pas changer

Joe Biden aura beaucoup de difficulté à changer la politique étrangère américaine dans plusieurs domaines. Tout simplement parce que la politique n’est pas qu’une question de volonté des décideurs.

Elle est aussi dictée par des circonstances et par des forces qui appellent des réponses politiques parfois inévitables. En plus, désormais, les alliés américains se méfient de Washington. Ils ont commencé à s’organiser sans les États-Unis. Cette émancipation sera difficile à arrêter.

La politique à l’égard de la Chine changerait-elle ?

La Chine de Xi Jinping est entrée dans une phase totalitaire qui l’oppose aux démocraties et aux États-Unis en particulier. Le découplage entre les économies américaines et chinoises prendra encore plusieurs années à s’accomplir, mais il semble irréversible, du moins tant que Xi Jinping sera au pouvoir. Ce découplage implique une rivalité extrêmement forte entre les États-Unis et la Chine. Comme ces deux pays sont les plus grandes puissances, le monde sera de plus en plus redéfini en fonction de cette rivalité. L’arrivée de Joe Biden n’y changera rien. Tout au plus Biden y mettra la forme et il ajoutera probablement des stratégies d’endiguement économiques aux stratégies d’endiguement militaires.

Biden réussirait-il à dénucléariser la Corée du Nord ?

La nucléarisation de la Corée du Nord est un fait accompli. Pour trois raisons. D’abord, Kim Jong-un a renforcé son arsenal nucléaire. Ensuite, le territoire américain est maintenant à portée des missiles nord-coréens. Enfin, les Nord-Coréens jouissent de la protection de la Chine. Protection conditionnelle à ce qu’ils n’attaquent personne en premier, mais protection tout de même. Biden ne pourra pas changer cela.

Joe Biden pourrait-il stopper la nucléarisation de l’Iran ?

L’Iran va se doter à plus ou moins long terme de l’armement nucléaire, avec ou sans négociations américaines. Le seul espoir est que le régime finisse par tomber, et ici encore, rien ne garantit que d’éventuels nouveaux dirigeants iraniens ne chercheraient pas à se doter de cet armement. Les seules questions en suspens consistent à savoir jusqu’où Israël serait prêt à aller pour empêcher les Iraniens d’avoir une telle arme et jusqu’où les Américains appuieraient Israël. Biden n’aurait pas donné de bonbons à Israël comme Trump l’a fait. Mais il aurait probablement aussi aidé à renforcer les alliances entre Israël et les pays de la région. Parce qu’une guerre pour soutenir Israël implique des choix de plus en plus horribles.

Quelle serait la politique de Biden à l’égard de l’ONU ?

Bien que Biden soit plus susceptible que Trump de demeurer dans diverses institutions de l’ONU, des changements importants ne se verraient pas tout de suite. C’est que l’appareil diplomatique américain a été décimé par Trump. Il faudrait plusieurs années à Biden pour le reconstruire. La Chine en profiterait pour prendre un peu plus le contrôle de l’ONU. Biden ne pourrait rien y changer.

Le Canada serait-il en meilleure posture avec Biden ?

Il ne faudrait pas s’attendre à des changements majeurs envers le Canada. Certes, Biden serait un interlocuteur plus agréable que Trump, mais dans la mesure où les États-Unis devront lutter contre la Chine et dans la mesure où l’économie américaine devra se reconstruire après la COVID-19, le Canada devra composer avec des forces protectionnistes américaines plus puissantes que jamais. En consolation, les dirigeants canadiens peuvent se dire que les États-Unis vont continuer à bâtir leur alliance contre la Chine, une alliance qui inclut le Canada.