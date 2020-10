CHSLD de Saint-Augustin : «on a transféré des patients COVID sur un autre étage»

Le syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale soutient que le CHSLD de Saint-Augustin est en perte de contrôle devant l’éclosion de COVID-19 entre ses murs.

Le centre d’hébergement, qui a été désigné comme centre de convalescence pour les aînés atteints de la COVID-19, est au maximum de sa capacité et la direction doit jongler avec une pénurie de main-d’œuvre, selon ce qu’affirme le syndicat.

Celui-ci déplore notamment une désorganisation totale au sein de l’établissement et un climat de travail qui se détériore.

Mais ce qui fait particulièrement sourciller, c’est les déplacements d’usager entre les murs du CHSLD.

«Par exemple, à un certain étage, il y a un fumoir qu’on doit fermer à cause de la COVID, donc il y a quatre patients fumeurs qu’on déménage sur un autre étage, mais trois des quatre patients avaient la COVID. Donc on a transféré des patients COVID sur un autre étage», raconte Richard Boissinot, président du syndicat.

Une situation qui est fréquente, selon ce dernier.

«Des déménagements, il s’en fait à tour de bras comme ça. Est-ce que c’est toujours pour les bonnes raisons? On ne le sait pas. Les gens sont épuisés, sont fatigués», dénonce-t-il.

Le dernier bilan du CHSLD de Saint-Augustin fait état de 83 travailleurs et 36 usagers infecter. 21 décès ont été rapportés à ce jour.

Afin d’aider à diminuer le nombre d’usagers, l’hôtel Le Concorde de Québec offre 25 lits pour des aînés atteints du coronavirus.