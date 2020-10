Ciné nostalgie: L’échelle de Jacob, c’était il y a 30 ans!

L'échelle de Jacob, le long-métrage d’Adrian Lyne avec Tim Robbins et Elizabeth Peña, a pris l’affiche le 2 novembre 1990 dans une indifférence quasi générale. Mais, en 30 ans, il est devenu culte.

Jacob Singer (Tim Robbins) est un soldat qui revient de la guerre du Vietnam. Blessé alors qu’il essayait d’échapper aux Vietcongs, il se réveille quatre ans plus tard dans le métro de New York. En proie à des visions et des hallucinations, il se questionne alors sur ce qu’il vit.