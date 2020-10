DUMAS, Antoine



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 17 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Antoine Dumas. Il était l'époux de feu Marie Deschênes et le fils de feu Calixte Dumas et de feu Thérèse Laflamme. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale samedi 7 novembre 2020, de 9h à 10h30.et de là au cimetière St-Michel de Sillery. Il laisse dans le deuil ses filles: Hélène, Caroline et Émilie (Martin Rancourt); ainsi que ses petits-fils: Alfred et Jules Rancourt. Il était le frère de feu Jean (Hélène Robert) et de feu Michel (Huguette Dussault). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes: Pauline (feu Claude Geoffrion), Ghislaine (Fernand Lemire), Odette (feu Jean-Paul Dick), Luc (Réjeanne Leclerc), Marthe (Georges Béchard); ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Il était le beau-frère de feu Berthe Deschênes (feu Jean-Guy Bellemare), de feu Fabienne Deschênes (feu André Duval) et de feu Jean-Louis Deschênes (Louise Aubry). Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Québec, Antoine Dumas contribuera, au retour d'un stage de perfectionnement à San Francisco, à l'élaboration du programme en communication graphique à l'École des Arts visuels de l'Université Laval, où il enseignera jusqu'en 1997. Dès 1960, il exposera régulièrement à Québec, puis à Montréal, à New York et à Toronto. On le connaîtra principalement comme peintre, illustrateur de livres et auteur de sérigraphies mais il était également créateur de murales autant que de timbres pour Postes Canada. Plus récemment, il était du Moulin à images de Robert Lepage, présenté dans le Vieux-Port de Québec à l'occasion du 400e de la ville. Il était membre de l'Académie Royale des Arts du Canada, membre honoraire de la Société des Graphistes du Québec et Grand Québécois 1999, secteur culturel. La famille tient à remercier tout particulièrement son ami de longue date, Claude Cossette. Elle remercie également le personnel de la clinique d'insuffisance cardiaque et de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement de même que tout le personnel de la résidence Le Gibraltar. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385 ou à la Fondation Maison Dauphine, 31, rue d'Auteuil, Québec (Qc) G1R 4B9, 418 694-9616.