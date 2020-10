NÉMETH, Agnès



À la Maison Michel Sarrazin, le 17 octobre 2020, à l'âge de 64 ans et 2 mois, est décédée madame Agnès Németh, fille de feu madame Catherine Prokop et de feu monsieur Henri Németh. Elle demeurait à St-Georges de Beauce. Elle laisse dans le deuil sa sœur Béatrice et son époux André Pépin, ainsi que leurs enfants Christine et Danny et leur petit-fils Mickael, son frère Georges Rifugi et sa femme Fabienne Caucheteur et leurs enfants Florent, Charlotte et William de Belgique, sa sœur Catherine Rifugi, son mari Franco Fabbricatore et leurs enfants Selena et Mathieu de Belgique, sa belle sœur Lucie Roy, ses nièces et neveu Isabelle Fraser, Patricia Németh, (Sylvain Falardeau) et Emmanuel Németh, son ami de cœur Mario Pruneau, ses amis Suzanne Dutil et Marquis Morin et son époux en deuxièmes noces Arnold Breton. Elle est allée rejoindre, outre ses parents, ses frères feu Patrick, feu Emerick, feu François, feu Frédérick, sa nièce feu Sarah Rifugi, ainsi que son époux en premières noces feu Michel Létourneau et feu bébé Michel jr. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide si précieuse et tout le réconfort physique et moral.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5.