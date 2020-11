Deux nouvelles plateformes voient le jour

Même si le confinement dans les zones rouges prolonge la fermeture des salles de spectacles, il sera possible de voir de nombreuses prestations virtuelles au cours des prochaines semaines. En plus des déjà connues plateformes Yoop, Lepointdevente.com et autres Livetoune.com, voilà que WhiteBox Play et LiveDansTonSalon ont aussi vu le jour.

Au cours des prochaines semaines, Étienne Drapeau (5 novembre), Rémi Chassé (14 novembre), Florence K (20 novembre), Marc Dupré (27 novembre), Mara Tremblay (4 décembre) et Bruno Pelletier (23 décembre), pour ne nommer que ceux-là, joueront au whiteboxplay.com.

Expérience

Avec leur boîte WhiteBox Entertainment, Jean-René Grimard et Louise Boucher avaient déjà acquis de l’expérience dans la captation de spectacles (Marie-Mai au Centre Bell, Marc Dupré au Centre Vidéotron, etc.).

Ils ont décidé de poursuivre le travail de façon virtuelle. WhiteBox Play s’est récemment installée à Varennes chez Scène Éthique, un immense espace de plus de 12 000 pieds carrés.

Quand le déconfinement sera permis, l’endroit pourra y accueillir jusqu’à 200 personnes en formule cabaret. Les spectacles pourraient ainsi être présentés de façon hybride (sur le web et en personne).

« Ce n’est pas un “projet COVID”, précise Jean-René Grimard. On veut que ça reste permanent, que l’on présente des concerts à l’année. »

En tout, huit caméras capteront les prestations. « Nous avons Solotech comme partenaire qui nous appuie grandement, dit le réalisateur. C’est un peu comme un mini-Centre Bell qu’on fait. »

À un autre niveau

De son côté, LiveDansTonSalon.com présentera entre autres Tocadéo (7 novembre), Guylaine Tanguay (18 décembre), Qw4rtz (19 décembre) et Marc Hervieux (20 décembre).

Là aussi, c’est une production très professionnelle qui sera mise en place. Le plateau de télé de 40 pieds, situé à Chambly, contiendra aussi huit caméras. C’est Luc Sirois (En direct de l’univers, La Voix) qui assurera la réalisation des concerts.

« On voulait amener ça à un autre niveau que ce qu’on voyait au printemps avec le virtuel. Souvent, les gens se filmaient avec un iPad dans leur salon », dit Dany Laliberté, qui est dans l’équipe de LiveDansTonSalon en plus de chanter au sein de Tocadéo.

Les concerts seront diffusés en direct et les internautes pourront les revisionner à leur guise durant 48 heures.

Autant pour WhiteBox Play que pour LiveDansTonSalon, le coût des billets sera de 20 $. « Ce n’est pas trop cher pour encourager la culture québécoise, dit Dany Laliberté. Ça permet aux artisans d’exceller dans leur travail et l’artiste peut rejoindre son public. »