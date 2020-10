Du bonbon... du Niagara!

Plusieurs lecteurs connaissent mon amour inconditionnel pour la Bourgogne et le pinot noir. Heureusement, on peut trouver ailleurs ce cépage à un tout aussi haut niveau de qualité.

C’est notamment le cas dans la péninsule du Niagara, en Ontario, qui continue de produire des vins étonnants. En voici deux qui m’ont impressionné dernièrement. En cette journée d’Halloween, faites-vous peur et jetez votre dévolu sur ces deux vins. Vous verrez, c’est plus que du bonbon!

Buvez moins. Buvez mieux.

Hidden Bench Estate, Pinot Noir 2018, Beamsville Bench, Canada

36,75$ - Code SAQ 12582984 – 13,5% - 1,8 g/L – Bio

Un domaine bio et biodynamique depuis de nombreuses années. Une expression très épurée du pinot noir avec une robe claire, des parfums de cerise, de griotte et de fumée. La bouche paraît délicate, la matière, soyeuse et les tanins, raffinés. C’est frais, plein, long et absolument délicieux! L’impression d’un joli cru de côte de Beaune pour... la moitié du prix!

★★★★ $$$ 1⁄2

Megalomaniac, Pinot Noir Reserve 2017, Twenty Mile Bench, Canada

49,75$ - Code SAQ 14412233 – 14% - n.d. g/L

On dit de John Howard, celui qui se cache derrière ce Megalomaniac, qu’il serait propriétaire des meilleures parcelles de pinot noir du Niagara. Force est d’admettre qu’on retrouve beaucoup de vin dans le verre, avec une matière nourrie qui n'enlève rien à la fraîcheur. Un pinot plus travaillé que le précédent avec des notes fines de vanille et d’épices s’entremêlant à de la gelée de cassis. C’est velouté, élégant et long. Si vous aimez le style plus «Nouveau Monde», vous allez adorer.

★★★ 1⁄2 $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.