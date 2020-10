AUGER, Aline Charest



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Aline Charest, épouse de monsieur Yvon Auger. Elle était la fille de feu Conrad Charest et de feu Bibiane Boucher. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses enfants: Nathalie (Marc Pelletier et son fils Marc-Philip), Jean (Jessie Bouffard); ses petits-enfants: Audrey, Erika, Dylan et ses arrière-petits-fils Malick et Eliam; ses frères et soeurs: Thérèse (Léo Hamel), Fernande (Laurent Lemay), feu Irène (feu Gilles Bédard), Lisette (feu Raymond Daigle, Clément Chrétien), Maurice (Chantal D'Auteuil), Benoit (Madeleine Jean), Denis (Denise Legendre); ses beaux-frères et belles-soeurs: Laurette (Guy Laliberté), Marcel (Suzanne Lemay), Suzanne (Serge Verrette), François (Diane Marion); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à Diabète Québec 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6. https://www.diabete.qc.ca/fr/ La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire