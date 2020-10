Étienne Drapeau se découvre une passion pour les poissons

Étienne Drapeau a développé une passion, un amour, pour ses poissons rouges, mais aussi pour tous les animaux qui l’entourent dans sa cour et qui lui apportent sa dose de bonheur quotidien.

1. Parlez-nous de votre lien avec les animaux.

Quand j’étais petit, j’avais de grosses allergies et nous n’avons jamais eu d’animaux à la maison. Je n’ai pas vraiment connu ça. C’est tout récent, mon lien avec eux. C’est grâce à ma conjointe, une fille qui habitait en campagne et qui a grandi avec des animaux. Elle avait des chevaux, des chiens, etc. J’ai vraiment découvert cette passion d’avoir des animaux ces dernières années. Ils nous apportent une petite dose de bonheur. Maintenant, j’ai presque un zoo dans ma cour : nos poissons, un écureuil qu’on a apprivoisé, une famille de lapins, des beaux gais bleus, etc. Avant 43 ans, je n’avais jamais pris le temps de regarder un oiseau et d’apprécier sa beauté ! Je riais même de mon père quand j’étais ado et qu’il faisait ça.

2. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ces poissons ?

Quand ma conjointe et moi avons déménagé à Terrebonne, il y a trois ans, nous avons fait un bassin d’eau, avec un bel aménagement et nous avons vraiment eu envie d’avoir des poissons dedans. On trouvait ça vraiment beau ! On a donc acheté des poissons rouges. Honnêtement, je ne pensais pas qu’on s’attacherait à eux. Quand l’hiver est arrivé, on ne voulait plus s’en débarrasser.

3. Vos poissons ont-ils des noms ?

Je n’ai aucun orgueil et je vais le dire : on leur a donné des noms ! On les appelle collectivement « les bulles ». Quand on va les nourrir, on leur parle : « Allo les bulles ! » Maintenant, on en garde quatre d’entre eux (nos préférés), en permanence, dans un aquarium que l’on a placé dans la cuisine. Au début, quand on a eu l’aquarium, j’étais obnubilé par eux. Je n’arrêtais pas de les regarder. Quand je suis seul pour souper, je m’installe pour manger devant eux et je les observe.

4. Comment décrire en quelques phrases vos poissons préférés ?

Il y a le Mangeur de roches qui est le plus gros. C’est lui le boss. Quand on nettoie l’aquarium et que le fond de roches devient bosselé, il prend les roches dans sa bouche, les déplace et remet le fond de l’aquarium parfaitement plat. Mini-Mowgli lui, est tacheté et ressemble au dalmatien de ma blonde (appelé Mowgli). Soyeux, lui, est tout rouge mais a les nageoires et sa belle queue blanche, toutes soyeuses, d’où son nom. Et il y a Gaspard qui est tout blanc comme le petit fantôme. Il semble toujours un peu perdu. On dirait qu’il ne voit pas bien. Il est toujours le dernier à manger.

5. Racontez-nous la fois où...

La première année, on est parti un week-end en novembre, et on a été pris de court par l’arrivée hâtive du froid. Au retour, on capotait parce que nos bulles étaient emprisonnées sous un pied de neige et dans la glace... on a eu peur. On avait un peu de peine. Alors, j’ai travaillé pendant plus d’une heure, avec un pic et une pelle et on les a retrouvés tous vivants, sauf un. De vrais survivors ! Ils méritaient qu’on les garde alors on les a rentrés dans la maison. On leur a acheté un aquarium.

6. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant vos poissons.

Quand on nourrit les bulles le soir, ils savent à quelle heure. Quand on arrive, on brasse la nourriture et on les appelle et là, ils s’excitent, viennent vers nous et tournent en rond, à la surface. On peut quasiment les flatter ! Ils sont presque apprivoisés.

7. En quoi les animaux peuvent être une source d’inspiration pour vous ?

Je suis un gars qui aime la vie, les petites choses simples. Tous les petits bonheurs de la vie sont importants. Les animaux en font partie. Ils ont quelque chose de pur, qui nous ramène à l’essentiel et au moment présent.

