Gala de l’ADISQ: coups de cœur et prédictions

À ce jeu, nous avons toutes les chances de mal paraître. Pourtant, bon an mal an, nos journalistes qui couvrent la scène musicale québécoise tentent de prédire qui repartira du Gala de l’ADISQ avec un (ou plusieurs) précieux Félix dans les mains. Voici donc nos coups de cœur et nos prédictions. Vous pouvez être assuré d’une seule chose : nous serons dans le champ plus souvent qu’à notre tour.

Cédric Bélanger

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Raphaël Gendron-Martin

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Sandra Godin

★ Prédiction | ♥ Coup de cœur

Album de l’année : adulte contemporain

À tous les vents, 2Frères

Quand la nuit tombe, Louis-Jean Cormier | ★ ★♥ ♥

Je viens d’ici, Kaïn

Pour déjouer l’ennui, Pierre Lapointe | ★ ♥

La mort des étoiles, Les sœurs Boulay

Album de l’année : folk

Grandeur mature, Émile Bilodeau

Sara Dufour, Sara Dufour | ♥

L’étrange pays, Jean Leloup | ★ ★♥ ★

Boîte aux lettres, Les Hay Babies | ♥

Nature humaine, Alexandre Poulin

Album de l’année : pop

2, Ludovick Bourgeois

Objets perdus, Évelyne Brochu | ★♥ ★♥

Rien ne se perd, Marc Dupré

Feu, Laurence Nerbonne | ★♥

SOMMM, SOMMM

Album de l’année : rap

Le Phénix, il était plusieurs fois, Dramatik | ★♥

Sainte-Foy, KNLO | ★

Citadelle, LaF | ♥

Nul n’est roué en son royaume, Robert Nelson

Backstage, Souldia

Artiste autochtone de l’année

Anachnid

Elisapie | ★ ★♥

Matiu

Scott-Pien Picard | ♥

Shauit

Révélation de l’année

Évelyne Brochu | ★

Flore Laurentienne | ★ ★ ♥

Miro

P’tit Belliveau | ♥

Eli Rose | ♥

Spectacle de l’année : auteur(e), compositeur(trice), interprète

Perfecto, Bleu Jeans Bleu

Robert en CharleboisScope, Robert Charlebois | ★

Viens avec moi – L’Opéra Rock, Les Hôtesses d’Hilaire

Tout ça pour ça, Loud

Inscape, Alexandra Stréliski | ♥

Auteur(e) ou compositeur(trice) de l’année

Akena Okoko, auteurs variés/Louis-Nicolas Imbeau, compositeurs variés pour Sainte-Foy, KNLO

Stéphanie Boulay et Mélanie Boulay pour La mort des étoiles, Les sœurs Boulay

Matheu David Gagnon pour Volume 1, Flore Laurentienne

Louis-Jean Cormier, Daniel Beaumont, Alan Côté, David Goudreault/Louis-Jean Cormier pour Quand la nuit tombe, Louis-Jean Cormier | ★ ★♥ ♥

Pierre Lapointe, auteurs variés/Pierre Lapointe, compositeurs variés pour Pour déjouer l’ennui, Pierre Lapointe | ★ ♥

Groupe ou duo de l’année

2Frères

Bleu Jeans Bleu | ♥ ♥

Kaïn

Les Cowboys Fringants | ★ ★♥ ★

Les sœurs Boulay

Interprète féminine de l’année

Marie-Pierre Arthur | ♥ ♥ ♥

Isabelle Boulay

Marie-Mai

Ariane Moffatt

Alexandra Stréliski | ★ ★ ★

Interprète masculin de l’année

Émile Bilodeau | ★

Ludovick Bourgeois

Louis-Jean Cormier | ♥ ♥

Marc Dupré | ★ ★

Pierre Lapointe | ♥

Chanson de l’année