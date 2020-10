«Tous les diables sont ici» de Louise Penny: Gamache enquête à Paris

Pour la première fois, l’enquêteur-vedette Armand Gamache doit se rendre hors du Canada pour résoudre une enquête qui sort de l’ordinaire. Louise Penny, fascinée par la Ville Lumière, a décidé de lui concocter un petit séjour peu ordinaire à Paris pour son nouveau roman, Tous les diables sont ici. Au cœur de l’histoire, des lieux et des jardins peu connus de Paris, mais aussi l’exploration des liens familiaux, des révélations scandaleuses sur les agissements des grandes sociétés, et toujours, une grande quête de vérité.

Le soir de leur arrivée à Paris, les Gamache se réunissent dans un petit bistro charmant avec le parrain d’Armand, le milliardaire Stephen Horowitz. En sortant, une scène horrible se déroule sous leurs yeux : le vieil homme se fait renverser par une voiture. Gamache croit qu’il ne s’agit pas d’un accident, mais plutôt d’une tentative d’assassinat.

Gamache trouve une clef étrange sur le blessé. Une découverte qui les entraînera, lui, sa femme, Reine-Marie, et Beauvoir, son gendre et ancien bras droit à la Sûreté, sur une piste complexe. Cette enquête les conduira au sommet de la tour Eiffel et dans plusieurs hôtels luxueux, mais aussi au cœur des Archives nationales. Pendant des décennies, Horowitz a dissimulé des secrets et Paris, la Ville Lumière, a aussi ses zones d’ombre.

Dans le Marais

Louise Penny, en entrevue téléphonique de sa résidence de Londres, parle avec bonheur de cette nouvelle enquête palpitante, chargée d’histoire, de secrets, de grands sentiments.

«Gamache avait brièvement visité la Colombie-Britannique, dans un seul chapitre, pour un seul livre. Mais c’est la première fois qu’il sort du Québec, pour tout un livre. Ça n’a pas fait de mal qu’il aille à Paris!» s’exclame-t-elle.

«C’est tellement une ville belle et romantique que je voulais que Gamache s’y trouve. C’est d’ailleurs autant une explo-ration de son passé que du présent.»

Louise Penny est allée à Paris pour la première fois à l’âge de 36 ans, en compagnie de son mari, Michael, aujourd’hui décédé. «J’étais un peu inquiète d’y aller sans lui. J’ai tellement d’amis au Québec qui connaissent parfaitement Paris, alors que moi, non. On ne peut pas décrire tout Paris, bien sûr, mais je voulais en faire un portrait juste. Donc j’ai été forcée d’y aller à plusieurs reprises, ajoute-t-elle avec une pointe d’humour. J’y suis allée avec des gens qui connaissent et aiment Paris – ça m’a aidée.»

L’écrivaine s’est concentrée sur certains arrondissements. «J’ai sorti Gamache du village de Three Pines et je l’ai placé dans le Marais et à Saint-Germain-des-Prés. J’ai séjourné dans le Marais dans un appartement qui est devenu celui de Gamache, dans le livre.» Elle a fait ses courses, cuisiné, exploré les ruelles et les petits jardins de Paris.

Grâce à son éditrice québécoise, Louise Loiselle, elle a aussi eu l’occasion de rencontrer l’ancien directeur de la police judiciaire parisienne. «J’ai aussi rencontré un ex-agent de police infiltré et j’ai pu leur poser toutes sortes de questions sur les enquêtes.»

L’argent avant la morale

Louise Penny, dans ce livre, s’est intéressée à la malhonnêteté dans les grandes corporations, «ce qu’elles peuvent parfois faire et comment elles s’en tirent», dit-elle. «Comment elles placent l’argent au-dessus de la morale.»

Gamache fait des découvertes et réalise que les conséquences sont graves et s’étendent à l’échelle mondiale. Louise Penny voulait donc qu’en parallèle, lui aussi vive des bouleversements intimes. «Je voulais parler des liens qui unissent Gamache à son fils Daniel, à Stephen Horowitz, à Beauvoir.»

La recherche de vérité, sur le plan corporatif et sur le plan personnel, est concentrée dans une quête dont le rythme va en accélérant, où l’action devient de plus en plus soutenue, au cœur même de Paris.

Louise Penny est la seule autrice à avoir remporté sept fois le très prestigieux prix Agatha.

Ses romans sont traduits dans 29 langues et vendus à 9 millions d’exemplaires.

La série Armand Gamache enquête a fait connaître le Québec partout dans le monde.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«- L’enfer est déserté, Armand, dit Stephen Horowitz.

- Vous l’avez déjà mentionné. Et tous les diables sont ici? demanda Armand Gamache.

- Bon, peut-être pas ici, ici, fit Stephen en agitant ses mains expressives. Du moins, pas exactement.

“Ici, ici”, c’était le Jardin du musée Rodin, à Paris, où Armand et son parrain s’offraient quelques minutes de répit. Ils entendaient les bruits de la circulation, l’animation de la grande ville, de l’autre côté des murs.

Mais ici, ici, régnait la paix. La paix profonde née de ce lieu calme, mais aussi familier.

De la certitude de se savoir en sécurité. Dans le jardin. Ensemble.»