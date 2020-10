Jeux: le plaisir de jouer ensemble

En cette période où on peut difficilement voir les amis, aussi bien profiter du plaisir ludique en famille.

Nous vous proposons cette semaine trois jeux qui sauront plaire à l’ensemble de la maisonnée, des plus jeunes aux adultes.

On va du simple jeu de placement de tuiles jusqu’à celui où les connaissances générales seront utiles, en faisant un crochet vers un jeu de cartes un brin déjanté et nerveux.

Vous allez voir, il y a beaucoup de plaisir en boîte.

Dragomino

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

5 ans +

15 minutes

Voici une version sous un nouveau thème de Mon premier Kingdomino, un grand succès de Bruno Cathala. On y propose une variation sur le thème du jeu classique avec des règles plus simples pour un public débutant.

Le jeu est très joliment illustré dans une thématique qui va certainement captiver les plus petits sans ennuyer les plus grands.

Vous incarnez donc un chasseur de dragons qui explore une île afin de trouver le plus de créatures possible. L’exploration se fait en posant des dominos qui comportent divers types de terrains.

À son tour, un joueur choisit un des dominos disponibles et le place dans son royaume en s’assurant qu’au moins un de ses côtés touche un autre domino.

Il y a six terrains différents qui colorent les dominos et pour chaque face de domino qui en touche une autre du même type, le joueur va piocher un jeton œuf de dragon correspondant au type de terrain et il le pose sur la jonction des dominos en le retournant. Si c’est un œuf cassé, il récupère le jeton du premier joueur. S’il y a un bébé dragon, c’est un point qu’il accumule pour la fin de la partie.

La partie se déroule ainsi jusqu’à ce que tous les dominos aient été joués.

On fait ensuite le décompte des points et le joueur ayant composé la plus belle « pouponnière » de dragons l’emporte.

On vous l’a dit, c’est simple et c’est parfait pour le public auquel se destine ce jeu.

Poule Poule

Photo courtoisie

2 à 8 joueurs

8 ans +

20 minutes

Voici un petit jeu qui ne se prend pas au sérieux et qui a un petit côté déjanté. Vous êtes donc à l’avant-première du film Poule Poule et les pellicules ont été mélangées. Le rôle des joueurs est de couper la projection à partir du moment où un cinquième œuf sera disponible. Le premier joueur à y parvenir trois fois l’emporte.

Photo courtoisie

Un joueur va assumer le rôle du réalisateur et va retourner des cartes pour composer le film. Dans les premières parties, on n’utilisera que les cartes œuf, poule et renard. D’autres membres de la distribution s’ajouteront aux parties subséquentes, quand tout le monde sera plus à l’aise avec la mécanique du jeu.

Il y a d’ailleurs toujours quelque chose d’agréable quand un jeu propose ainsi de moduler la difficulté de façon progressive. On assimile les concepts au départ et on ajuste par la suite pour des parties plus compétitives.

Le réalisateur va donc retourner les cartes face visible et les empiler. Les joueurs vont devoir mémoriser les cartes et taper sur le paquet quand cinq œufs seront disponibles.

Mais attention, il ne suffit pas de compter cinq œufs pour y arriver puisque les poules et les renards vont changer la donne. Une poule couve un œuf et le rend indisponible, mais un renard chasse la poule et rend l’œuf à nouveau disponible.

Si un joueur tape sur le paquet, les autres peuvent lui faire confiance et lui donner le point. Mais s’il y a contestation, on revoit le film en jouant les cartes de la pile l’une après l’autre. Si le joueur qui a tapé a raison, il empoche son point, mais le ou les contestataires vont perdre un point.

C’est un jeu très rapide, un peu chaotique et c’est ce qui fait son charme puisque la table est très animée et un brin tendue.

Linkto : Terre

Photo courtoisie

1 à 10 joueurs

10 ans +

30 à 45 minutes

Linkto est une création québécoise de Joël Gagnon et Marie-Ève Lupien, et formidablement bien illustrée par Polly Lindsay, une artiste anglaise qui fait des merveilles avec du papier et des ciseaux. Car oui, toutes les illustrations sont en réalité des créations réalisées par découpage et assemblage, et c’est très joli.

Linkto est une bouffée d’air frais dans l’univers des jeux de connaissances générales puisqu’au lieu d’opposer des équipes, il se joue en mode coopératif.

Photo courtoisie

On place les 50 cartes illustrées sur la table devant les joueurs et on commence ensuite à tourner les cartes indices, qui sont au nombre de 49. D’entrée de jeu, il faut choisir un des cinq niveaux de difficulté qui sera le même tout au long de la partie.

Les joueurs doivent trouver le mot intrus et en compareront le code au verso de la carte avec une carte réponse laissée de côté au début de la partie.

Les joueurs vont piocher à tour de rôle une carte indice et la relier à une illustration sur la table. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, placez la carte indice sur la carte mot. Les indices pourront être déplacés en cours de partie si vous pensez que des changements sont nécessaires.

Lorsqu’il ne restera qu’une carte mot, elle sera retournée pour en dévoiler le code afin de le comparer à celui de la carte réponse pour le niveau de difficulté choisi.

On a plus qu’une chance d’obtenir la bonne réponse si on rate son coup la première fois. Les joueurs peuvent faire des ajustements et vérifier à nouveau.

C’est d’abord un jeu d’ambiance, mais comme il est axé sur la coopération, il prend une tournure où la communication et l’entente sont essentielles. Et en plus, on peut y apprendre des trucs. Difficile de demander mieux.