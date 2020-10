Jeux vidéo: des fantômes plein les écrans

Et si vous mettiez des fantômes dans votre machine afin de fêter dignement cette Halloween pas comme les autres?

«Animal Crossing: New Horizons»

Les développeurs se sont amusés à proposer une pléthore de nouveaux contenus dans ce jeu bien amusant de Nintendo pour sa console Switch. Les joueurs peuvent ainsi obtenir de nouveaux costumes tous les jours, changer la couleur de la peau et des yeux de leur personnage et même planter des citrouilles. Bien sûr, il faut également aller acheter des bonbons, bien utiles le 31 au soir. Une fois toutes ces activités complétées, il est possible de collectionner des meubles spécialement créés en l’honneur de la fête des fantômes et autres monstres rigolos. Que les parents se rassurent: pas question d’effrayer les petits, l’Halloween version «Animal Crossing: New Horizons» est mignonne et donne de joyeux frissons.

«Luigi’s Mansion 3»

Toujours chez Nintendo, voici une amusant petit jeu parfaitement adapté aux très jeunes. Sorti il y a tout juste un an (le 31 octobre dernier), le titre est coloré et propose aux joueurs incarnant Luigi de libérer ses amis. Au programme, exploration d’un hôtel hanté, aspiration de fantômes, résolution de puzzles et, bien sûr, capture d’un «boss». À noter que deux «packs» d’expansion au mode multijoueur sont sortis cette année, ce qui renouvelle le plaisir.

«Trivia Murder Party 2»

Si vous avez décidé de fêter l’Halloween à plusieurs (à distance ou entre colocs, par exemple), voici une collection de mini-jeux assez sympa. Dès qu’un joueur répond correctement à une question, il accède à l’un des mini-jeux demandant patience (faire un tatouage) ou réflexes (comme éviter les épées d’un magicien). C’est drôle, pas compliqué du tout et parfait pour une soirée ponctuée de rires. À noter qu’il est possible d’activer un mode «famille», ce qui rend les jeux, au départ classés «ados», accessibles dès 10 ans. De surcroît, un seul achat est nécessaire (toutes les plateformes sont indiquées au www.jackboxgames.com/trivia-murder-party-two/), même lorsqu’on joue à plusieurs (jusqu’à huit) à distance, et le téléphone cellulaire sert de télécommande à chacun.

«Monster Prom 2: Monster Camp»

Le joueur est un monstre ado qui doit absolument se trouver un rendez-vous galant. La bonne nouvelle, c’est que les autres personnages ne sont pas humains non plus. Comme le «Monster Prom» original, le jeu est présenté sous la forme d’une application de site de rencontres, ce qui donne au titre un aspect rafraîchissant. Le but est donc, lors de ce camp de jour peuplé de créatures étranges, de trouver l’âme sœur. Rencontres, conquêtes, flirts, tout se déroule dans une ambiance de dessin animé et est truffé de plaisanteries qui rappellent l’école secondaire!

«Pumpkin Jack»

Le «gamer» se retrouve à incarner Jack, prince des citrouilles. Évidemment, puisque c’est l’Halloween, il ne doit pas se battre pour faire triompher les forces du bien, mais celles du mal. Décors brumeux, de nuit et couleurs «flashantes» donnent vie à cette aventure dans laquelle le joueur devra occire avec enthousiasme (et une faux, un fusil de chasse ainsi que d’autres armes) différents ennemis. De plus, comme «Pumpkin Jack», disponible sur Steam, a un visuel de dessin animé, les frissons de peur sont relatifs.

Pour adultes...

Attention, les titres suivants s’adressent à une clientèle qui ne fait pas facilement de cauchemars.

- «Resident Evil 2»: sorti en janvier 2019, le classique des classiques donne froid dans le dos.

- «Friday the 13th: The Game»: horreur, survie, angoisse... et Jason Vorhees.

- «Man of Medan»: un jeu interactif dans lequel la moindre de vos décisions influence le cours de l’histoire. Et c’est sanglant.

- «Amnesia Collection»: trois jeux («The Dark Descent», «Justine» et «A Machine for Pigs») sont inclus dans cette collection désormais jouable sur Switch. Et «The Dark Descent» n’est pas pour tout le monde.

- «Until Dawn»: de l’horreur classique pour ce groupe d’amis coincé dans une cabane au fin fond des bois.

- «Dying Light»: pour se défouler en tuant des morts-vivants.

La perte de temps utile de la semaine

10 jeux de 10 minutes pour 10 $

Le service s’appelle 10mg (10min.games), est disponible sur Steam ou Itch, et a été développé par des créateurs pour le moins inventifs.

Le concept de 10mg est suffisamment novateur pour qu’on y regarde de près. Chaque jeu a été pensé et créé complètement séparément par des développeurs indépendants. On trouve donc, dans cette collection, un mélange de jeux d’arcade en un seul mini-jeu, le titre «You are such a soft and round kitten» («Tu es un chaton tellement doux et rond») dont le but demeure obscur, «Locked In» dans lequel un couple vit le confinement de manière peu agréable, «Stroke», une espèce de simulation hospitalière et d’autres (dont «Slasher, Interrupted», parfait pour l’Halloween). Originaux, amusants et très imaginatifs, ces 10 jeux sont la pause idéale entre deux réunions sur les plateformes vidéo.