Konrad Sioui défait à Wendake

La nation huronne-wendat a un nouveau Grand Chef : l’entrepreneur Rémy Vincent a remporté par une courte majorité l’élection de Wendake, supplantant Konrad Sioui qui sollicitait un quatrième mandat.

Rémy Vincent a obtenu 1067 votes, soit 52,7% du suffrage, contre 958 pour Konrad Sioui. C’est la première fois en douze ans que la nation autochtone, dont le siège est à Wendake, près de Québec, mais qui compte des membres à travers l’Amérique du Nord, se dote d’un nouveau leader.

«Tiawehnk (merci) pour votre confiance, le travail commence dès maintenant. Je suis honoré d'être, à partir de maintenant, votre nouveau Grand Chef!» a écrit sur Facebook M. Vincent dans le milieu de la nuit de vendredi à samedi, lorsque les résultats furent divulgués par le comité électoral.

Le scrutin, qui était organisé de manière autonome par la Première Nation, a également permis d’élire des représentants dans quatre cercles familiaux.

Rémy Vincent, un diplômé en foresterie, voulait incarner le changement et revendiquait une vision différente pour le développement économique, la défense du territoire, et les relations avec les autres nations autochtones et la Ville de Québec.

Konrad Sioui, 67 ans, a donc perdu par 109 voix. Élu en 2008, il a fait campagne en misant sur son expérience à la tête du peuple huron-wendat et sur la nécessité de livrer des «résultats» en matière de défense du territoire, d’économie et de culture.

Quelque 3600 électeurs, dont environ la moitié résident à Wendake et dans la grande région de Québec, étaient appelés aux urnes vendredi. Le taux de participation s’élève donc à 56%. Un nombre record ont exercé leur droit de vote par correspondance, dont plus d’un millier d’individus qui résident à l’extérieur, au Canada comme aux États-Unis.

Un troisième candidat au poste de Grand Chef, Michel A. Gros-Louis, s’est désisté pour des raisons de santé.