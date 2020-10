La GRC dans l’objectif

Pour pouvoir approcher la Gendarmerie royale du Canada, il faut se lever de bonne heure. Le réalisateur Frédéric Gieling s’en est aperçu en préparant Frontière, une série documentaire entourant la sécurité frontalière.

Avant de donner le feu vert au réalisateur et d’accepter qu’avec son équipe, il suive ses agents, la police fédérale a mené une enquête en bonne et due forme, histoire de confirmer qu’aucun d’entre eux n’était une menace pour « la sécurité nationale ».

« On est passé à travers tout le processus, relate Frédéric Gieling au Journal. Ils m’ont interrogé pendant deux heures. Ils ont contacté mes références au travail, mes amis... Ils ont même appelé mes voisins pour vérifier que j’étais clean ! »

Au cœur des opérations

Vous pourrez apprécier le résultat des efforts du documentariste cette semaine sur Club illico. Produit par Trinome & filles (911, Mais pourquoi ?) en collaboration avec Québecor Contenu, Frontière s’intéresse aux opérations tactiques des policiers aux frontières québécoises. Opérations pour protéger notre territoire contre le terrorisme, les entrées irrégulières, la contrebande, le trafic humain, le trafic de drogues, etc.

Le premier épisode, que nous avons visionné, montre notamment comment ces agents parviennent à intercepter un homme ayant traversé illégalement la frontière à quelques kilomètres du chemin de Roxham, à Lacolle. Pour l’appréhender, les policiers sortent l’artillerie lourde : Zodiac, véhicules tout-terrain, drone, caméra infrarouge, alouette !

Un défi physique

Les tournages de Frontière ont commencé en 2019. Accompagner les policiers pour rapporter de belles images n’a pas été de tout repos. En entrevue, Frédéric Gieling parle notamment de défi physique.

« J’ai passé des nuits entières caché dans une forêt en plein hiver avec des agents, à geler à -20 °C en attendant de voir des contrebandiers passer. C’est rough de rester longtemps sans bouger dans la neige. »

Photo courtoisie. Sandrine Withcock

Changement de plans

La pandémie a grandement chamboulé l’accouchement de Frontière. Non seulement en suspendant ses tournages pendant plusieurs mois au printemps, mais en conduisant les gouvernements canadien et américain à fermer leur frontière commune. Ces mesures ont diamétralement changé l’état des choses, explique Frédéric Gieling.

« L’an dernier, quand je suis allé en repérage, il y avait des centaines d’immigrants qui passaient chaque jour, il y avait une file d’attente... C’était frappant. Mais quand on y est retourné pour filmer, il n’y avait plus personne. La circulation était beaucoup, beaucoup moins dense. »

Ce revirement de situation a forcé l’équipe de Frontière à revoir ses plans.

« Il a fallu qu’on s’adapte parce qu’il y avait des affaires qu’on ne pouvait plus faire, détaille Frédéric Gieling. On a quand même été chanceux, parce qu’on avait beaucoup tourné avant la pandémie. »

D’un univers à l’autre

Frontière s’ajoute aux nombreux univers explorés par Frédéric Gieling au cours des dernières années. Ancien concurrent à l’émission La course destination monde – cuvée 1999, le documentariste s’est notamment intéressé aux danseuses nues (Le Carol, sur Z en 2014), aux drag queens (Ils de jour, Elles de nuit, sur ARTV en 2016), aux personnes handicapées (Pareil pas pareil, sur AMI télé en 2016), aux victimes de drames familiaux (Tu ne m’as pas tuée, sur MOI ET CIE en 2017), ainsi qu’aux gens qui peinent à joindre les deux bouts (Fin de mois, sur MOI ET CIE en 2019).

« L’humain m’intéresse, résume le réalisateur. J’aime prendre le temps de découvrir un monde de l’intérieur, poser un regard objectif pour mieux comprendre. C’est ce que je fais dans tous mes projets. »

Sur Frontière, Frédéric Gieling a découvert des policiers qui exercent un métier complexe et difficile.

« Il faut être dévoué pour faire ce qu’ils font. C’est facile de chialer contre eux, mais on oublie ce à quoi ils sont constamment confrontés : la misère humaine, la violence... Tout ça, avec des horaires qui n’ont aucun sens. »

Virage à 180 degrés

Un autre changement drastique d’univers attend Frédéric Gieling au cours des prochains mois. Ancien producteur au contenu de Loft Story, il retrouvera le chemin des téléréalités en remplissant les fonctions d’idéateur pour Big Brother Célébrités, qui sera présenté à Noovo dès janvier.

« C’est stimulant... et c’est très prenant. C’est pour ça que j’ai mis tous mes autres projets sur pause. »

► Les quatre premiers épisodes de Frontière atterrissent sur Club illico jeudi. Six autres sont attendus cet hiver.