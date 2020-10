L’avance de Joe Biden se maintient

L’avance de Joe Biden de 8-9 points sur son rival est très stable depuis plusieurs mois, contrairement à l’élection de 2016 alors que les variations étaient très élevées. Les tableaux que Le Journal vous a préparés, en collaboration avec Léger, montrent que l’électorat du candidat démocrate est plus féminin, plus jeune, plus scolarisé, plus urbain et vit sur les côtes. Celui du candidat républicain est plus masculin, plus âgé, moins scolarisé et vit en milieu rural. Mais rien n’est gagné et 10 États pivots vont faire la différence. Enfin, pour la première fois de l’histoire américaine, la présidentielle ne portera pas juste sur l’économie.

Évolution des intentions de vote

Les 10 États pivots

AU NORD

1. Michigan

2. Wisconsin

3. Pennsylvanie

4. Lowa

5. Ohio

AU SUD

6. Floride

7. Caroline du Nord

8. Arizona

9. Géorgie

10. Texas

Ces états sont tous républicains et sont en ordre de gains pour Joe Biden

Les 6 enjeux de la campagne

Économie | 74 %

Santé | 65 %

COVID-19 | 55 %

Luttes raciales | 52 %

Politiques internationales | 51 %

Avortement | 49 %

Sondage pew research, octobre 2020. % de ceux qui disent que c’est un enjeu très important de cette élection.

Le vote selon les sous-groupes

Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % à cause des arrondissements.

Source : Léger