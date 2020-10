Le Québec compte 1064 nouveaux cas

Le Québec enregistre, samedi, 1064 nouvelles contaminations et 15 décès de plus, pour un total de 106 016 cas confirmés et 15 morts.

De ces 15 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 7 sont survenus entre le 24 et le 29 octobre et 2 autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 12 par rapport à la veille, avec un cumul de 503.

Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, et s’élève maintenant à 82.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 31 OCTOBRE 2020

- 106 016 personnes infectées (+1064)

- 6246 décès (+15)

- 503 personnes hospitalisées (-12)

- 82 personnes aux soins intensifs (+1)

Les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 28 222, pour un total de 3 108 606.

