L’Impact affrontera un club en confiance

L'entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Thierry Henry se méfie de l’adversaire de dimanche alors que l’Orlando City SC a connu passablement de succès en deuxième moitié de saison de la Major League Soccer.

«On a vu une solidité, ils ont des défenseurs centraux difficiles à bouger, a analysé Henry, samedi, lors d’une conférence vidéo avec les journalistes montréalais. Ce club reste tranquille sous pression. Et évidemment, plus tu gagnes, plus ça apporte de la confiance. Ils arrivent aussi à bien gérer les matchs.»

La formation d’Orlando montre un dossier de 9-3-8, cette saison, avant ce rendez-vous de dimanche prévu au Red Bull Arena, à Harrison, au New Jersey.

«C’est un match super important, a convenu l’entraîneur-chef. Les récents résultats nous ont permis d’avoir toujours notre destin entre nos mains.»

Avant le match prévu samedi soir entre Chicago et Nashville, l’Impact pointe au neuvième rang du classement de l’Association de l’Est, grâce à une récolte de 23 points en 21 matchs. Rappelons que les 10 premières équipes dans l’Est se qualifieront pour les éliminatoires.