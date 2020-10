Meghan Trainor à la rescousse de Noël

Meghan Trainor aime Noël. En fait, non. Elle adore Noël. Et elle s’assume. Si bien que la chanteuse avoue avoir orné sa maison californienne de lumières multicolores depuis plusieurs mois déjà. « Tout le voisinage l’a fait au début de la pandémie. Parce que s’il y a une chose qui peut nous aider à traverser cette période difficile, c’est bien l’esprit de Noël, non ? » avance-t-elle.

À quoi ressemble une conversation téléphonique avec Meghan Trainor ? Exactement à ce à quoi on s’attend de la vedette pop américaine. Pimpante, enjouée et attachante, elle ponctue ses phrases de « Oh my God! » bien sentis, d’éclats de rire et de blagues.

Bref, la chanteuse est exactement à l’image de sa pop vitaminée et des univers visuels colorés accompagnant ses All About That Bass et autres Dear Future Husband.

Mais, à 26 ans, elle se fait un point d’honneur de préciser qu’elle est bien plus que celle qui a débarqué en trombe sur les ondes radiophoniques avec All About That Bass en 2014. Et on la comprend.

Ce succès a été si emblématique qu’elle a d’abord craint que son étiquette ne lui fasse une certaine ombre toute sa carrière.

« Je ne renie pas cette chanson, loin de là. Mais j’ai vraiment eu l’impression que les gens allaient toujours simplement m’appeler “la fille qui chante All About That Bass” sans prendre la peine d’apprendre mon nom. J’ai travaillé fort pour être reconnue pour qui je suis et non un seul titre », explique-t-elle en entretien avec Le Journal.

Mission accomplie, donc. La chanteuse a accumulé joyau après joyau sur sa couronne de pop star au fil des ans grâce à des succès tels que Me Too, No et Woman Up. Son nouveau projet ? Un album de Noël – A Very Trainor Christmas – déposé dans les bacs hier.

« Une question de temps »

Dire simplement que Meghan Trainor aime Noël serait un euphémisme. La chanteuse s’enthousiasme davantage lorsqu’il en est question, que ce soit de la fête elle-même ou de la musique qui l’accompagne.

« J’adore Noël ! Je suis née un 22 décembre, alors le temps des Fêtes a toujours réellement été le plus merveilleux des moments de l’année pour moi. Ce n’était qu’une question de temps avant que je lance mon propre album de Noël », affirme-t-elle.

S’agissait simplement de trouver le moment opportun pour se consacrer à un tel projet. La pandémie – et le marasme qu’elle cause – s’est rapidement imposée comme l’occasion parfaite de se prêter à l’exercice.

« Avec tout ce qui se passe, j’ai l’impression qu’on a besoin d’un peu de joie et de bonheur plus que jamais. Le monde est tellement sombre et effrayant, alors si je peux aider les gens à se changer les idées et à danser un peu, je me dis que j’aurai fait en quelque sorte ma contribution », avance-t-elle.

Plus dansant que nostalgique

Justement, la chanteuse tenait à ce que son album de Noël soit particulièrement dansant. En mêlant compositions originales et classiques indémodables, Meghan Trainor s’est assurée de mettre de l’avant des sonorités plus festives que nostalgiques.

« ​Plus jeune, j’écoutais des albums de Noël et je me rendais compte que pour plusieurs, ce sont de grandes ballades mélancoliques. Ces chansons sont absolument magnifiques, mais j’avais envie de faire danser les gens. À Noël, moi, je veux faire la fête et bouger », explique-t-elle.

Les célébrations, elle le concède, risquent tout de même d’être bien différentes cette année. Pandémie oblige, les rassemblements sont pour le moment particulièrement incertains. Bref, les traditions devront probablement être revues, comme dans le cas de Meghan Trainor.

Enceinte de son premier enfant – un garçon attendu en début d’année prochaine –, la chanteuse a pour sa part déjà mis une croix sur les réunions familiales et fêtes entre amis.

« Honnêtement, je suis un peu terrifiée à l’idée de croiser des gens et de tomber malade pendant ma grossesse. Alors je vais rester à la maison, bien tranquille et en sécurité, avec mon mari. Je verrai ma famille sur Zoom. Mais ça va bien aller. On va s’en sortir et je pourrai fêter mon premier Noël avec mon fils comme il se doit l’an prochain », conclut-elle.

L’album A Very Trainor Christmas est présentement sur le marché.