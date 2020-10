On change l’heure

N’oubliez pas de reculer d’une heure les montres et horloges la nuit prochaine pour ainsi revenir à l’heure normale de l’Est (heure d’hiver).

C’est pendant le Première Guerre mondiale, en 1918, que la Chambre des Communes du Canada avait décrété le passage à l’heure avancée au printemps afin de maximiser les heures d’ensoleillement. La loi québécoise concernant le changement d’heure a quant à elle été appliquée en 1924. Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on recule l’heure d’une heure (retour à l’heure normale de l’Est) lors du 1er dimanche de novembre et on avance l’heure d’une heure (heure avancée de l’Est ou heure d’été) lors du 2e dimanche de mars. En 2021, on avancera l’heure dans la nuit du 13 au 14 mars et on reculera l’heure dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021. Quelle est la province au Canada qui ne change jamais d’heure ? La Saskatchewan.

Bonne fête Paule

Laissez-moi souhaiter bonne fête à l’avance à la sympathique Paule Leclerc (photo) propriétaire depuis 30 ans du Salon Art Coiffure enr., de Ste-Marie (Beauce), qui changera officiellement de dizaines demain dimanche 1er novembre. Ses deux filles Josiane et Lydia, son conjoint Mario, ainsi que toute sa fidèle cliente (et moi aussi) lui souhaitent un très joyeux 60e anniversaire de naissance.

Un ajout de taille

L’équipe de l’agence de publicité Masse de Québec continue de grandir avec l’arrivée de nombreux mandats et l’ajout de nouveaux membres à son équipe. C’est ainsi que Mélanie Charrette (photo) s’est jointe au groupe, au cours des derniers mois, à titre de vice-présidente à la stratégie, au marketing et au développement des affaires. Détentrice d’un baccalauréat en administration marketing et d’une maîtrise en gestion, Mélanie a notamment occupé le poste de conseillère stratégique chez Promutuel Assurances, en plus de passages à la Financière Banque Nationale et chez Ellicom où elle assurait la charge de comptes importants comme ceux d’Air Canada, Transat, CBC/Radio-Canada et Gaz Métro. Mélanie aura pour mission de faire rayonner l’agence, qui a toujours été volontairement très discrète dans le marché, en plus de travailler à la structuration de cette dernière, une tâche rendue nécessaire par sa croissance continue.

Pour l’entreprise agricole

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, chef de file des courtiers d’assurances indépendants au Québec, m’annonce la nomination de Mélanie Poulin (photo) au poste de directrice du nouveau département d’Assurances entreprises agricoles pour Lemieux Assurances. Après avoir complété sa formation de courtière en assurances en 2006, et avoir travaillé pendant 3 ans dans le monde de l’assurance, elle est au service de Lemieux assurances depuis 2009. Basée au bureau de Beauceville, elle développe le marché des entreprises agricoles depuis plusieurs années. Fondé en 1989, Lemieux Assurances compte sur une équipe expérimentée de plus de 85 spécialistes de l’assurance répartis dans plusieurs antennes soit : Québec, Lévis, St-Henri-de-Lévis, Beauceville, St-Damien-de-Buckland, Drummondville, Trois-Rivières et Portneuf.

Anniversaires

Frédéric Munger (photo), responsable développement des affaires pour le Groupe Structura de Québec.... René Vaillancourt, dentiste, un des piliers du Gala d’élégance annuel du club des Belles Autos d’hier, 56 ans... Denis Therrien, ex-PDG de Courir à Québec, 68 ans... Thomas Plekanec, ex-attaquant des Canadiens de Montréal (LNH) 38 ans... Jean-Claude Ouzilleau, retraité du Mouvement Desjardins, 76 ans... Phil Goyette, joueur de centre LNH de 1956 à 1972, 87 ans... Roland Lepage, acteur (Monsieur Bedondaine) et scénariste québécois, 92 ans.

Disparus

Le 31 octobre 2015 : Laurent Marcoux (photo), 82 ans, ex-président de la Fédération québécoise de ski acrobatique... 2018 : Clermont Caouette, 72 ans, vice-président administration de l’International Pee-Wee BSR et ex-président de Baseball Québec, région de Québec... 2018 : Willie McCovey, 80 ans, légendaire joueur de baseball des Giants de San Francisco... 2014 : Jean-Pierre Roy, 94 ans, lanceur québécois de baseball puis commentateur... 2002 : Mgr Jean-Marie Fortier, 82 ans, archevêque de Sherbrooke jusqu’en 1996... 2001 : Solange Chaput-Rolland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice... 1988 : Alfred Pellan, 82 ans, grand peintre québécois... 1984 : Pierre Dufresne, 57 ans, Joseph-Arthur dans Le Temps d’une paix.