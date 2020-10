Plants and Animals: simplicité volontaire

Pour le cinquième album de sa carrière, le groupe montréalais Plants and Animals voulait de la simplicité. Le trio arrive avec The Jungle, un disque court et dynamique que les musiciens espèrent pouvoir jouer en tournée.

Photo courtoisie

Plants and Animals a terminé d’enregistrer son nouvel album l’an dernier. Le chanteur Warren Spicer a ensuite pris quelques mois pour travailler sur le mixage.

Lorsque la pandémie a frappé au printemps, Warren, Nicolas Basque et Matthew Woodley n’ont pas songé à repousser l’album à 2021.

« Pour nous, ça commençait à être dans tellement longtemps, mentionne Nicolas. Il y a un timing avec une sortie d’album et on jugeait que cet automne était le bon moment. »

« Le défi à long terme sera plus la suite, poursuit-il. Habituellement, on sort des singles, on fait des entrevues et il y a des spectacles à travers tout ça. »

Ces derniers mois, Plants and Animals n’a eu qu’un concert durant l’été. Et le groupe a participé au festival Pop Montréal, en septembre. « Les tournées qu’on avait à l’automne ont été annulées. Et celles de cet hiver en Europe ont été redéplacées à l’automne 2021 », dit Nicolas.

La vie sans concerts

Les trois musiciens sont un peu dans un flou actuellement, avec la pandémie et le confinement. « Jouer live, c’est une grosse partie de notre vie de musiciens, dit Nicolas. C’est une caractéristique de notre groupe, c’est une chose qui nous tient à cœur et qui nous définit. »

Le fait de ne pas pouvoir donner de spectacles est d’autant plus dommage pour le groupe qui vient de sortir un album très dynamique, fait exprès pour les concerts.

« On a eu la chance de jouer certaines nouvelles chansons il y a quelques semaines et la réponse était vraiment bonne », dit Nicolas.

Le nouvel album ne compte que huit pièces, pour une durée de 34 minutes. « On a composé plus de chansons, mais on a fait des choix, dit Nicolas. Quand on a commencé le processus créatif de ce disque-là, on a pris la décision de le faire plus court. On voulait que ce soit quelque chose de plus radical au niveau de la durée et de la simplicité des chansons. »

♦ Le nouvel album de Plants and Animals, The Jungle, est sur le marché.