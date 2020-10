Quatre années explosives à la Maison-Blanche

Donald Trump a été élu en martelant qu’il voulait redonner à l’Amérique toute sa grandeur. Quatre ans plus tard, force est de constater que le président des États-Unis n’a peut-être pas tout à fait réalisé son objectif.

Les apôtres du milliardaire diront qu’il est un grand président. Ses détracteurs manqueront de qualificatifs pour exprimer à quel point ils le détestent. Entre les deux, quel bilan peut-on tirer des quatre années de son mandat?

Dès l’élection du républicain, l’actualité américaine est devenue un incontournable du quotidien partout sur la planète, et elle le restera.

«La politique américaine était déjà hyper suivie, mais on s’entend que ça a atteint un tout autre niveau depuis quatre ans», note le chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal, Rafael Jacob.

Make America great again

Trump a vite annoncé ses couleurs. Retrait de l’Accord de partenariat transpacifique, décret antimigratoire controversé et déclarations fracassantes donnent le ton dans les premiers mois.

Il s’est aussi assuré de réaliser plusieurs des aspects liés à son slogan de campagne Make America Great Again. M. Jacob cite notamment la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et tout ce qui entoure le rééquilibrage des relations commerciales avec la Chine comme des accomplissements importants du président sortant.

Si l’économie était en bonne santé lors de l’élection de Trump, elle se portait à merveille jusqu’en mars 2020, moment où la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis et la planète.

«Avant que les restrictions liées à la COVID-19 arrivent, c’est vrai que, économiquement, le pays se portait historiquement bien. Il [Trump] avait hérité d’une économie qui allait assez bien [en début de mandat], mais il avait contribué [à la rendre encore plus forte]», précise le spécialiste de la politique américaine, citant au passage le taux de chômage qui n’avait jamais été aussi bas depuis 50 ans et une croissance économique très forte.

Pour ses affaires

Trump a même profité de sa présidence pour faire avancer ses propres affaires, selon la professeure agrégée au département de science politique de l’Université Laval à Québec, Anessa Kimball.

«Je crois que, d’un côté, il voit la présidence comme une façon de faire du réseautage parmi les plus riches et les plus influents dans le monde», estime celle qui porte aussi le chapeau de directrice du Centre sur la sécurité internationale à l’École supérieure des études internationales (ESEI).

Mme Kimball ajoute que, malgré les décisions qu’il a prises sur le plan économique, Trump «n’est pas là pour les idéaux de la démocratie».

Un impact sur la justice

Réélu ou pas mardi, Trump aura réussi à laisser son empreinte sur le système de justice américain.

En un seul mandat, il a effectué un nombre record de nominations aux cours fédérales : cour de district, cour d’appel et évidemment Cour suprême, rappelle M. Jacob.

En tenant compte d’Amy Coney Barrett, le leader républicain a nommé pas moins de trois juges à la Cour suprême, ce qui a fait basculer l’institution en camp conservateur pour de longues années.

«C’est un sommet inégalé pour un seul mandat en 50 ans», indique M. Jacob.

Controverses

Bien malgré lui ou en raison de ses gestes ou de ses paroles, Donald Trump a été empêtré dans plusieurs controverses.

L’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle de 2016, une procédure de destitution, une pandémie et même l’affaire avec l’actrice porno Stormy Daniels ont toutes porté ombrage à son mandat.

En quatre ans, sa cote de popularité auprès des Américains n’a jamais été grande.

«Depuis quatre ans, oui, il y a eu des sorties comiques et des tweets irréels, mais il y a aussi eu plusieurs épisodes qui ont été indignes des fonctions présidentielles. [...] Les scandales à répétition, toutes les personnes qui sont sorties contre lui, incluant dans sa propre équipe. On n’a jamais vu ça de nos vies», énumère M. Jacob pour souligner à quel point ses comportements «lui ont fait mal».

Mme Kimball retient particulièrement deux moments où les agissements de Trump ont provoqué des remous.

D’abord, quand il a refusé de serrer la main de la chancelière allemande, la femme la plus puissante d’Europe, Angela Merkel, lors d’une rencontre devant les médias en 2017. Puis, la finale catastrophique du sommet économique du G7, dans Charlevoix en 2018, lorsqu’il a renié le communiqué final après s’être rapidement éclipsé de l’important événement qui réunit des pays influents.

«C’était une insulte contre les femmes, les Allemands et aussi les Européens», juge Mme Kimball.

Chose certaine, celui qui occupera les fonctions pour les quatre prochaines années n’est pas sorti de l’auberge.