Un contrat éventuel pour le Chantier Davie

Le gouvernement canadien a annoncé vendredi son intention de passer un contrat avec le Chantier Davie à Lévis pour des travaux d’entretien sur le brise-glace NGCC Louis S. St-Laurent.

Le préavis d’adjudication de contrat (PAC) a été accordé au Chantier Davie puisqu’il serait le seul chantier naval de l’est du Canada ayant une cale sèche assez longue pour recevoir le brise-glace.

Les travaux de modernisation et de réparation du navire de la Garde côtière canadienne se dérouleront sur trois périodes de cale sèche d’une durée de cinq mois en 2022, 2024 et 2027. Une période de travail à quai sera également prévue en 2023.

Ce contrat est émis dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui a totalisé près de 16,74 milliards de dollars de contrats donnés à travers le pays en date de juin 2020. Sur ce total, plus de 2,42 milliards de dollars ont été attribués à des entreprises québécoises.

« Nous misons sur notre main-d’œuvre qualifiée du secteur de la construction navale pour nous aider à respecter cet engagement, et ce, tout en soutenant la croissance économique au Québec et ailleurs au pays », a déclaré dans un communiqué la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand.

Le Chantier Davie avait déjà réalisé des travaux de réparation, de radoub et d’entretien sur le NGCC Louis S. St-Laurent en 2014, 2017 ainsi qu’en 2019.

D’autres fournisseurs intéressés par ce contrat pourront soumettre leurs demandes au gouvernement canadien dans un délai de 15 jours.