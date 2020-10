Une infopublicité d’au moins 200 000$ US financée par l’État

« Le plus important pour moi, c’est la qualité. Je ne mettrais jamais quelque chose sur le marché qui n’est pas efficace », a lancé la PDG de Goop, Gwyneth Paltrow, vendredi, lors de l’événement C2 En ligne 2020.

Elle s’est défendue en vidéoconférence de ne viser que les privilégiés avec ses produits « souvent dans la fourchette de 100 à 200 $ ».

« La qualité de nos matières premières est si élevée, nous avons tellement de produits botaniques dans nos produits », a-t-elle martelé.

On ne compte pourtant plus les études qui tendent à montrer que tout ça n’est que de la frime.

« Nous sommes conscients [que c’est cher], nous aimerions inviter plus de gens dans notre monde du bien-être. Nos produits sont très chers parce qu’ils fonctionnent », a-t-elle ajouté.

Mme Paltrow est l’égérie de la mouvance « bien-être », ou selfcare, et vend entre autres des crèmes « nourrissantes » pour le visage en format 50 ml à 130 $ l’unité.

Elle est plus connue pour ses nombreux produits controversés, comme la chandelle. « Ceci sent comme mon vagin » à 104 $ ou encore un « œuf vaginal » aux prétendus bienfaits pour la santé.

2 millions $ en fonds public

L’actrice connue pour ses nombreux rôles dans des films hollywoodiens était l’invitée de la célèbre conférence C2 Montréal qui, pandémie oblige, a migré sur le web cette année.

L’événement a tout de même obtenu plus de 2 millions $ en fonds public, comme l’an passé : 850 000 $ de Québec, 600 000 $ de la Ville de Montréal et 750 000 $ d’Ottawa, en plus de 40 000 $ de la Caisse de dépôt et placement.

Le tarif de Mme Paltrow est d’au moins 200 000 $ US par événement, selon le site de l’agence All American Entertainment (AAE), et ce, que ce soit en présentiel ou en ligne.

C2 a aussi invité l’actrice et activiste Jane Fonda plus tôt ce mois-ci.

« J’essaye de m’entourer de gens qui m’inspirent à tous les niveaux », a notamment professé celle qui demande de 50 000 $ à 100 000 $ US pour un événement virtuel, toujours selon l’AAE.

Les privilèges

Gwyneth Paltrow s’est donc entretenue une heure avec l’animatrice Anne-Marie Withenshaw, vendredi. L’entretien diffusé en ligne pour les clients de C2 avait été préenregistré.

« Je pense qu’il est tellement important que nous nous montrions aimants. C’est ça, pour moi, le selfcare. Les meilleurs éléments de bien-être sont gratuits : respirer, méditer, marcher, boire de l’eau, tout est gratuit », a-t-elle soutenu.

En 2014, l’entrepreneure plusieurs fois millionnaire avait affirmé sans rire que l’eau a des sentiments.

« Pour sortir quelqu’un d’une situation dramatique comme la maladie ou l’itinérance, je crois qu’on doit d’abord montrer un intérêt pour la santé et l’amour », a-t-elle lancé.

« N’importe qui peut participer au selfcare en prenant un moment pour se connecter avec soi-même, pour être conscient s’il dit la vérité ou non dans une situation », a-t-elle enchaîné.