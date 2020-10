Vous avez dit... cosplay?

Pandémie ou pas, Halloween est bien là ! Et si vous teniez ici l’occasion de vous déguiser tout en plongeant dans un univers sexy, qui vous fait rêver, sans sortir de chez vous ?

Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être le pratiquez-vous ? Le cosplay est en fait la contraction de deux mots anglais : costume et play. Cette activité est pratiquée par les personnes qui aiment se déguiser, en personnage de film, de télésérie, de jeux vidéo, de manga ou de bande dessinée, et ce, sur une base régulière ou occasionnelle.

Plusieurs de ces personnes prennent plaisir à transporter le jeu dans la chambre à coucher.

Habituellement, les « cosplayers » se costument lors d’événements particuliers, telles les grandes conventions, mais plusieurs voient l’Halloween comme étant un événement en soi.

Alors, pourquoi ne pas en profiter pour mettre à profit ces compétences ? Pousser cette imitation au maximum de l’imaginaire ! Nul doute, l’événement peut tout de même donner lieu à de multiples possibilités érotiques.

Et la dimension sexuelle ?

Costumes moulants, fétiches : la combinaison est extraordinairement excitante pour bon nombre de « cosplayers ».

L’occasion de se plonger dans un univers bien différent de la réalité plaît beaucoup. Pour certains, cette pratique comporte grand nombre d’avantages, car elle permet au joueur de se mettre dans la peau de quelqu’un de bien différent de ce qu’il.elle peut être durant la journée, à l’année.

Par exemple, se placer dans la peau de quelqu’un d’un genre différent du sien, de faire l’amour différemment, car il.elle se sent et se vit différemment, expérimenter des choses qu’il.elle n’oserait pas autrement. Cette métamorphose érotique permet d’ouvrir les portes de l’imaginaire et de s’y abandonner complètement. Dans la mesure où, lorsque cela est vécu à deux ou à plusieurs, que les partenaires soient au même diapason. Le jeu ne peut demeurer un jeu que lorsque les règles, toutes les règles, sont respectées. Chaque individu doit placer ses limites et elles doivent être respectées entièrement.

Pour plusieurs, le cosplay érotique permet :

D’explorer les dimensions sexuelles de certains personnages de fiction ;

D’inventer des scénarios érotiques et d’en jouir ;

D’assouvir certains désirs, parfois enfouis ;

D’avoir l’impression de faire l’amour avec un.e inconnu.e ;

De faire des choses qui ne « se feraient pas » lors d’événements publics : montrer ses parties intimes (costume peu couvrant, peinture corporelle peu couvrante) ;

Repousser les codes et conventions – dans les limites personnelles tout en respectant impérativement et scrupuleusement le consentement ;

Explorer un autre univers, sans sortir de chez soi, dans le confort et la sécurité de son domicile... seul.e ou en couple.

Et vous, oserez-vous le cosplay érotique ?