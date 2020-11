Attaques de Québec: «L’impensable vient de se produire», selon un psychologue

Au lendemain de l’attaque qui a fait deux morts dans le Vieux-Québec, la province tente de comprendre ce qui a pu motiver le suspect à poser ces gestes.

«Ce qui était impensable, inacceptable, impossible s’est produit deux fois. Évidemment dans les deux cas, on parle de santé mentale», lance le psychologue Gilles Vachon en rappelant l’attaque de la mosquée de Québec survenue en janvier 2017.

M. Vachon voit dans cet événement des signes de psychose.

«Ça ressemble à une psychose aiguë», constate-t-il.

«Il y a des psychoses où les gens s’investissent d’un rôle, finissent par croire au rôle qu’ils jouent, ne sont plus dans la réalité et effectivement, il y en a parfois qui sont dangereux», explique Gilles Vachon.

L’Halloween a d’ailleurs donné une occasion au suspect, déguisé en médiéval, de passer inaperçu étant donné que tout le monde revêt des costumes.

Pas responsable

Si l’homme était bel et bien en psychose, il pourrait ne pas être tenu responsable des gestes qu’il a posés.

«Si c’est une psychose, perte de contact avec la réalité, il n’est pas responsable de ce qu’il fait. S’il a vraiment cru qu’il entendait des voix, il avait une mission, allez donc savoir, et bien on est en pleine folie en ce moment-là et on n’est pas responsable», affirme M. Vachon.

Les gestes posés en état de psychose sont rarement prémédités, ajoute le psychologue.

«On ne le décide surtout pas. Une psychose c’est une maladie mentale. À un moment donné vous perdez contact avec la réalité», soutient-il.