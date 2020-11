Clémence DesRochers: trois fois plutôt qu’une

La semaine prochaine en sera une « Clémence DesRochers » alors que trois projets (spectacle web, album live, émission télé) célébreront l’unique artiste de 86 ans. « On me rend hommage peut-être parce que j’achève ! » lance-t-elle en riant.

C’est une Clémence DesRochers très enjouée que l’on a retrouvée au bout du fil. L’artiste de 86 ans, qui vit à la campagne dans les Cantons-de-l’Est, venait de faire un grand ménage dans ses fleurs.

« La plus belle fleur, c’est la pivoine, dit-elle. Et la feuille de la pivoine, quand elle est morte, c’est l’horreur. C’est drôle, hein ? La beauté et l’horreur dans la même fleur. »

Quand on lui demande comment se passe sa pandémie, Clémence répond qu’elle trouve la situation « très triste ».

« Ça n’aurait pas dû nous arriver. Tout le monde a une vie. D’être obligés de se séparer, ne pas se toucher, ne pas se visiter, porter un masque, c’est triste. Ça brise la vie. L’amitié, c’est très important. Recevoir ses amis, s’embrasser, c’est normal. Se faire couper tout ça, c’est assez cruel. On ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas quand ça arrêtera. »

Clémence ajoute être allée passer un test pour la COVID, à l’hôpital. « Je l’ai demandé. J’étais inquiète un peu. »

Il s’est révélé négatif. Et la santé s’est replacée. « On reste ici comme il nous est suggéré, Louise [sa conjointe] et moi, dit-elle. On ne reçoit pas. On attend que la vie recommence normalement. »

En duo avec Marie Michèle

Clémence trouve dommage de ne pas pouvoir voir en ce moment sa voisine et amie Marie Michèle Desrosiers, qui habite « de l’autre bord du lac ». C’est avec elle qu’elle a partagé la scène de 2014 à 2017 pour la tournée Clémence et Marie Michèle sur scène, dont l’album live sera lancé la semaine prochaine.

« Ça fait longtemps que je l’admire, dit Clémence à propos de son amie. Elle a une belle place dans ce spectacle. Elle fait du jazz, elle chante tellement bien. Elle joue aussi un sketch. »

Marie Michèle a également participé au spectacle-entretien L’histoire de mes chansons, qui rend hommage aux chansons de Clémence, en compagnie de Joe Bocan, Marie Carmen, Luce Dufault, Sophie Faucher, Marie Denise Pelletier et Marie-Élaine Thibert.

« Ça m’a touchée beaucoup, dit Clémence à propos de cet événement qui a été enregistré à Longueuil la semaine dernière et qui sera diffusé sur le web dans quelques jours. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui m’ont chantée, à part moi et Renée Claude [avec Moi, c’est Clémence que j’aime le mieux]. »

Clémence sera aussi « hommagée » dans une émission spéciale, à Belle et Bum, samedi prochain. « Je ne sais pas ce qui leur prend, dit-elle. Peut-être qu’ils font ça parce que j’achève (rires) ! »

♦ Le spectacle-entretien L’histoire de mes chansons sera en vente le jeudi 5 novembre sur lepointdevente.com. L’album Clémence et Marie Michèle sur scène sera lancé le vendredi 6 novembre. L’émission Belle et Bum, qui rendra hommage à Clémence, sera diffusée le samedi 7 novembre à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec.