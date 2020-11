Comment aider mon fils ?

Mon fils de 34 ans s’est séparé pendant la pandémie. Son couple battait de l’aile depuis un moment et la vie à deux à plein temps en a eu raison. Vivant seule, je lui ai proposé de venir habiter chez moi, le temps de se remettre de ses émotions. À partager son quotidien, ça m’a permis de voir à quel point il est déconnecté de la réalité.

Rien dans sa vie ne correspond à ce qu’il souhaite. Il n’aime plus son travail, alors que je le vois mal se passionner pour autre chose que l’informatique qui occupe son univers depuis l’enfance. Quand on en parle, il me signale que tout le monde a le droit de changer d’idée. Mais quand je le challenge sur ce qu’il aimerait faire, il ne trouve rien à dire. Comme si son cerveau avait arrêté de fonctionner avec sa séparation.

Il a coupé tout contact avec sa blonde, mais il revient sans cesse sur le fait qu’elle manquait de patience avec lui, qu’elle ne lui laissait aucune marge de manœuvre pour changer de voie professionnelle et qu’elle lui a ainsi coupé les ailes. Selon lui, il n’a plus de ressort à cause de ça.

Je ne sais plus quoi penser ni quoi faire avec lui. Je le regarde aller et c’est comme s’il était sur le pilote automatique. Il fait encore deux jours de télétravail par semaine et il va au bureau les trois autres jours. Honnêtement, je ne sais pas comment il se comporte au bureau, mais quand il est ici, il erre comme une âme en peine ou bien il fixe son attention sur son écran d’ordinateur à la manière d’un zombie. Si je ne lui mettais pas sa nourriture sous le nez à l’heure des repas, je ne sais même pas s’il penserait à manger. J’allais oublier de vous dire qu’il fume du cannabis de façon régulière.

Je ne sais pas si c’est sa consommation qui l’a rendu comme ça, mais je crains qu’il ne s’enlise dans ce que j’appellerais un spleen permanent. Mes suggestions pour qu’il consulte demeurent sans réponse. Dire que je fondais de grands espoirs dans ce garçon si intelligent qui m’a l’air d’être devenu une loque sans envergure. Comment le stimuler ?

Anonyme

Ce que vous me décrivez semble correspondre à l’état de quelqu’un qui se trouve en dépression. Vous n’en dites rien, mais avait-il jadis des fragilités psychiques ? Vous n’êtes pas sans savoir que la consommation de certaines drogues, même les douces, peut déclencher à la longue un état dépressif, ou encore une psychose. Un examen médical me semble s’imposer dans le cas de votre garçon. Et le plus tôt sera le mieux.