Décès de Michel Auger: «Un journaliste d'une intégrité à toute épreuve»

«Rigoureux», «intègre», «passionné»: les anciens collègues de Michel Auger ne tarissent pas d’éloges envers celui qui a pavé la voie à de nombreux journalistes d’enquête qui l’ont suivi.

Son ancien collègue Jean-Pierre Charbonneau décrit son mentor comme un «grand journaliste» dont l’intégrité était à toute épreuve.

«Pour moi, c’est sans doute le plus grand journaliste d’enquête dans le domaine des affaires policières et criminelles que le Québec ait connu. C’est lui qui a un peu donné le ton», a dit celui qui a aussi été député provincial.

Spécialisé dans la couverture des milieux interlopes et policiers, Michel Auger possédait un réseau de contacts qui faisait l’envie de ses collègues et de ses concurrents des autres médias.

«Il avait toujours une longueur d’avance sur moi à cause de son expérience et à cause de son formidable réseau de contacts. Ce qui faisait la force de Michel, c’était vraiment son réseau de contacts. C’était incroyable en comparaison avec tous les autres journalistes spécialisés dans les affaires judiciaires», se souvient André Cédilot, qui a d’abord été le collègue de travail de Michel Auger à La Presse, avant de le retrouver comme compétiteur au Journal de Montréal.

«Michel avait compris comment le crime organisé était important à couvrir, dit-il. On sait qu’ils sont dans le trafic de drogue et tout ça, mais Michel, il cherchait surtout à mettre au jour les activités licites de la mafia, là où ils investissaient leur argent.»

C’est là toute la force de Michel Auger, qui est parvenu, au cours de son illustre carrière, à lever le voile sur des milieux clandestins et extrêmement bien gardés.

«Les grands reportages qu’il a faits sont des reportages qui ont remué soit le monde policier, soit le monde interlope, rappelle Jean-Pierre Charbonneau. Ça permettait aux citoyens de comprendre ce qui se passait quand il y avait des crises dans les grands services de police ou à l’intérieur des organisations criminelles importantes.»

Ce sont ces reportages qui, selon lui, ont contribué à la place accordée à la couverture des milieux criminels et policiers dans nos médias aujourd’hui. Mais ces reportages ont bien failli coûter la vie au journaliste, le 13 septembre 2000, lorsqu’il a été victime d’une tentative de meurtre dans le stationnement du Journal de Montréal.

Cet épisode de la vie de Michel Auger a contribué à ancrer sa légende dans la mémoire collective.

«Ce qui m’a le plus étonné, c’est qu’après l’attentat, Michel a quand même repris le boulot, indique André Cédilot. Ça démontre sa passion, ça démontre son courage et la ferveur qu’il avait. Il était encore plus déterminé à dénoncer après les événements.»

Jean-Pierre Charbonneau s’était retrouvé au chevet de son bon ami quelques heures après l’attentat. Plusieurs années plus tard, alors qu’il présidait l’Assemblée nationale, M. Charbonneau s’est assuré d’honorer la carrière de Michel Auger en lui remettant la médaille de l’Assemblée nationale.

«On doit se souvenir de lui comme un grand journaliste, un journaliste intègre, dit-il. Il avait des contacts dans le monde criminel, mais ce n’est pas quelqu’un qui faisait de compromis, il n’a pas joué sur les deux côtés. C’était quelqu’un qui avait une droiture et une intégrité à toute épreuve.»