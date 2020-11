États-Unis: reprise des croisières, mais sans passagers à bord

L’Agence de protection de la santé publique américaine a annoncé la reprise de la navigation des bateaux de croisière dans les eaux américaines à partir de dimanche, mais sans passagers à bord.

Alors que l’ordre d’interdiction de navigation arrivait à expiration le 31 octobre, l’Agence de santé publique américaine a dévoilé vendredi un nouveau « règlement pour la navigation conditionnelle », a indiqué « USA Today ».

Il « introduit une approche par étapes pour la reprise sûre et responsable des croisières avec passagers », a-t-il été déclaré dans le communiqué de l’Agence repris par le média américain.

« Ce “Cadre de la navigation conditionnelle” trace une voie — une voie progressive, délibérée et intentionnelle — vers la reprise des services aux passagers, mais uniquement lorsque cela sera sûr, lorsque [l’industrie des croisières] pourra assurer la santé des membres d’équipage et des communautés portuaires », a déclaré au quotidien le docteur Martin Cetron, directeur de la Division de la migration mondiale et de la quarantaine de l’Agence.

Les premières croisières seront donc des simulations de navigation afin de vérifier que les navires peuvent répondre aux mesures sanitaires à bord.

« Au cours des phases initiales, les exploitants de navires de croisière doivent démontrer leur respect des exigences en matière de test, de quarantaine, d’isolement ainsi que de distanciation sociale pour protéger les membres d’équipage », a expliqué l’Agence de la santé publique selon « USA Today ».

Les prochaines phases comprendront des voyages simulés avec des bénévoles, qui seront choisis chez les employés ou les membres de leurs familles, a expliqué au média la porte-parole de l’Agence de la santé publique américaine, Cate Shockey.

Les croisières ont été les premières affectées par la pandémie au début de l’année, plus particulièrement dans les lignes opérant en Asie.