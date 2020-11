[EN DIRECT] Lendemain d’horreur à Québec: les autorités feront le point à 9h30

Les autorités policières et gouvernementales feront le point à 9 h 30, dimanche, sur l’assaut meurtrier qui a tué deux personnes et qui en a blessé cinq autres, à Québec.

• À lire aussi: Horreur à Québec: «Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie», déclare François Legault

• À lire aussi: Meurtres à l’Halloween dans le Vieux-Québec: deux morts, cinq blessés et un suspect arrêté

• À lire aussi: Nuit d'horreur à Québec: une attaque qui fait réagir partout dans le monde

Le chef de la police de Québec, Robert Pigeon, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le maire de Québec, Régis Labeaume, prendront la parole à partir de l’hôtel de ville pour faire connaître les derniers développements.

SUIVI DES ÉVÈNEMENTS | Point de presse des autorités à 9:30 Hôtel de ville 2, rue des Jardins Salle de réception, rez-de-chaussée. Il sera webdiffusé en direct sur la chaîne YouTube Espace Presse de la Ville de Québec. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

Quant à lui, le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi en début de journée, offrant «toutes [ses] condoléances aux proches des victimes».

Le Québec se réveille après une nuit d’horreur. Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie. J’offre toutes mes condoléances aux proches des victimes. La vice-première ministre @GGuilbaultCAQ fera le point avec le maire Labeaume et le chef du @SPVQ_police à 9h30 ce matin — François Legault (@francoislegault) November 1, 2020

«Le Québec se réveille après une nuit d’horreur. Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie» a écrit le premier ministre sur Twitter, faisant écho à un sentiment partagé par bien des gens à Québec.

Rappel des faits

Rappelons que l’alerte a été donnée par des citoyens à 22 h 28, samedi concernant la présence d’un agresseur muni d’une arme blanche ayant fait des victimes dans le Vieux-Québec, qui a rapidement été entièrement bouclé.

AFP

Le soir de l'Halloween, le suspect habillé en tenue médiévale et armé d’une épée a semé la mort et la désolation devant le Château Frontenac, sur la côte de la Montagne et sur les rues de Buade et des Remparts. Sa folie meurtrière a pris fin près du bassin Louise où il n’a offert aucune résistance aux policiers venus l’arrêter.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Le CHU confirme que cinq personnes blessées à différents degrés ont été prises en charge par ses équipes. Merci à tous les intervenants du CHU et des organisations partenaires qui se sont mobilisés», a déclaré le centre hospitalier universitaire de Québec dans un communiqué dimanche matin en précisant que «par égard et pour des raisons de confidentialité, le CHU n’émettra aucun autre commentaire pour le moment.»

Déclaration du CHU de Québec-Université Laval sur les événements de cette nuit. pic.twitter.com/YOEZuJiPvm — CHU de Québec (@chudequebec) November 1, 2020

Motivations «personnelles»

L’homme dans la mi-vingtaine aurait préparé ce carnage depuis plusieurs mois, selon nos informations.

En fin de nuit, à 4 h 20, le service de police de Québec a estimé que la situation était «sous contrôle».

SUIVI DES ÉVÈNEMENTS | La situation est sous contrôle | Le suspect est arrêté et présentement détenu | Selon nos premières informations, rien ne nous indique que le suspect aurait agi pour des motivations autres que personnelles. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

Photo AFP

«Le suspect est arrêté et présentement détenu. Selon nos premières informations, rien ne nous indique que le suspect aurait agi pour des motivations autres que personnelles», a fait savoir le corps policier.