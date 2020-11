Ivanie Blondin a soif de glace et de médailles olympiques

Si elle avait grandi de l’autre côté de la rivière des Outaouais, la patineuse de vitesse Ivanie Blondin jouirait d’une popularité semblable à celle de Kim Boutin au Québec. Elle serait au longue piste ce que Boutin est au courte piste.

À 30 ans, la Franco-Ontarienne est une féroce compétitrice et elle collectionne les médailles d’or sur le circuit de la Coupe du monde. Parallèlement, contrairement à Boutin, elle pourchasse toujours son rêve de gagner enfin une médaille olympique. Au moins une, en fait...

«J’aimerais avoir la sagesse de dire que mon objectif est de simplement me préparer du mieux possible, mais la réalité, c’est que ce sera sûrement mes derniers Jeux olympiques [en 2022] et je vise des médailles», a-t-elle affirmé, lors d’une généreuse entrevue téléphonique.

Originaire d’Orléans, en banlieue d’Ottawa, Blondin a récemment reçu une bonne nouvelle en lien avec cet objectif tant convoité. L’équipe de patinage de vitesse longue piste peut reprendre ses activités en ce début du mois de novembre avec un camp d’entraînement de deux semaines à Fort Saint John, en Colombie-Britannique.

«Je suis contente et excitée, a réagi Blondin. C’est une opportunité pour nous. Il faut aller sur la glace, il faut penser aux Jeux de 2022, sinon, ça ne va pas bien aller. Ça va arriver vite.»

De Calgary à Fort Saint John

La fermeture de l’anneau olympique de Calgary, en septembre, a causé bien des maux de tête aux membres de l’équipe nationale. Celui-ci ne rouvrira pas avant janvier en raison de problèmes mécaniques. Sans ce camp à Fort Saint John, les athlètes auraient pu passer jusqu’à cinq mois sans entraînement sur glace sur un anneau de longue piste. Encore la semaine dernière, on patinait plutôt sur une glace de courte piste, également à Calgary, ou en «rollers» sur le béton de l’anneau olympique.

Pour la durée du camp, Blondin, qui est établie à Calgary, laisse derrière elle son énorme chien Brooke, un Saint-Bernard croisé avec un montagne des Pyrénées, qui l’a accompagnée fidèlement pendant ses séances de courses à pied pour tenir la forme.

«On va être un peu dans une bulle à Fort St John, donc Brooke va aller se faire garder pendant deux semaines chez des amis», prévoyait-elle, en riant.

C’est un moindre sacrifice dans sa longue quête pour obtenir une médaille olympique.

Un retour en force

En 2018, lors des Jeux de Pyeongchang, Blondin représentait un bel espoir pour le Canada. Elle a toutefois terminé cinquième au 5000 mètres et sixième au 3000 m. À chaque occasion, environ cinq petites secondes l’ont écartée du podium. La Franco-Ontarienne faisait aussi partie de la formation canadienne ayant pris le quatrième rang à la poursuite par équipe.

«À Pyeongchang, j’espérais des médailles et je suis revenue les mains vides. C’était très décevant», a convenu Blondin.

Après une période dépressive, la patineuse s’est toutefois relevée de manière extraordinaire. En début d’année 2020, aux Coupes du monde d’Astana, au Kazakhstan, et de Nagano, au Japon, elle a enchaîné cinq victoires dans cinq épreuves différentes: le 5000 m, le 1500 m, la poursuite par équipe, le départ en groupe et le 3000 m.

«Cinq médailles d’or sur cinq épreuves différentes, c’était spécial, sans doute les meilleurs moments de ma carrière», a noté Blondin.

La cerise à ajouter

Il ne manquerait plus que des décorations olympiques pour couronner le tout.

«Avoir une médaille olympique, ce serait la cerise sur le sundae, et je dis ça en espérant que les Jeux aient lieu évidemment», a conclu Blondin, bien determinée à prendre part à ses cinq épreuves de prédilection à Pékin, en 2022.

Des frictions et des Jeux

Valérie Maltais et Ivanie Blondin se connaissent depuis qu’elles sont adolescentes. D’abord impliquées toutes deux en patinage de vitesse courte piste, elles se sont retrouvées quand la Québécoise a choisi de faire le saut en longue piste après les Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018.

«Ivanie, c’est une fille extrêmement compétitive, a décrit Maltais. Ça fait en sorte que, par moments, il peut y avoir des frictions sur la glace. Ce n’est pas toujours positif, mais l’important, c’est de réussir à s’en parler. Ivanie et moi, ça fait longtemps qu’on se connaît et on arrive à se dire les choses quand il le faut.»

Ironiquement, Blondin qualifie elle-même Maltais de «très compétitive».

«Ce que j’aime de Valérie, c’est qu’elle vient nous pousser à l’entraînement, Isabelle (Weidemann) et moi, a noté la Franco-Ontarienne. Sans elle, l’écart serait peut-être un peu grand entre nous deux et les autres sur l’équipe nationale. Elle vient réduire le "gap".»

«La compétitivité d’Ivanie, ça pousse le groupe vers le haut, a reconnu Maltais. Je te résume la situation avec Ivanie, mais si je reviens sur mon passé en courte piste, je te dirais amicalement qu’entre Marianne [St-Gelais] et moi, il y en a aussi eu des petites frictions, mais on mettait ça de côté. À l’extérieur de la patinoire, on ne s’appelait pas pour aller prendre un café, mais aujourd’hui, maintenant qu’on ne compétitionne plus l’une contre l’autre, on s’envoie des textos beaucoup plus souvent. L’important, quand il y a de la compétition, c’est que ce soit sain.»