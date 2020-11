La demande explose pour les vaccins contre la grippe en Ontario

L’Association des pharmaciens de l’Ontario a annoncé que les pharmacies de la province ont observé une augmentation de 500 % de la demande pour le vaccin contre la grippe cette année en comparaison avec l’année dernière.

«La plupart des pharmacies ont soit écoulé leur stock de vaccins ou sont près de l’avoir écoulé et nous devons annuler des rendez-vous avec des patients», a déclaré le président-directeur général de l’OPA, Justin Bates, en entrevue avec Global News, samedi.

«Une grande partie de l'augmentation de la demande est due à une plus grande prise de conscience, certainement en raison de la pandémie et de la pédagogie sur l'importance de se faire vacciner contre la grippe afin d’éviter tout problème de capacité du système de santé lié à la grippe», a-t-il ajouté.

Au Québec, le gouvernement a déclaré mercredi qu’il préparait une campagne de promotion sans précédent pour le vaccin antigrippal, même si la grippe saisonnière est moins virulente cette année.

C’est d’ailleurs la première fois que Québec fait appel aux pharmaciens pour l’aider dans sa démarche.

Ce sont deux millions de doses qui seront disponibles gratuitement, une augmentation de 30 % par rapport aux 1,6 million distribuées l’année dernière.

La santé publique souhaite vacciner 80 % des personnes à risque, soit les personnes âgées de plus de 75 ans, les gens qui ont des maladies chroniques et les femmes enceintes de deuxième et troisième cycle.

Grâce au projet de loi 31 adopté en mars dernier, les pharmaciens pourront donner eux-mêmes ce vaccin plutôt que de devoir faire appel à une infirmière, une première.

Les pharmacies communautaires seront mises à profit, ce qui permettra de joindre un plus grand nombre de personnes.

Les cliniques de vaccination de masse sont toutefois écartées au Québec en raison de la pandémie de COVID-19.