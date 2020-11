Le meilleur de l’horreur

Pour fêter l’Halloween, rien de tel qu’un bon roman d’horreur. En voici 5 qui sauront vous garder éveillé toute la nuit.

On a lu ce livre vers la fin de l’été et sincèrement, il nous hante encore. Pour dire les choses franchement, il est pratiquement impossible de s’y plonger sans trembler de trouille d’un bout à l’autre. Et comme il compte plus de 700 pages, il faut vraiment être fait fort pour tenir le coup jusqu’à la fin ! Bref, une expérience à ne pas manquer.

Mais de quoi ça parle ? Histoire d’en révéler le moins possible, on va se contenter de ces quelques phrases : Kate et son jeune fils Christopher se sont récemment installés à Mill Grove, une tranquille petite bourgade de Pennsylvanie. Où ils auraient sûrement pu mener une vie fort agréable si Christopher ne s’était pas mystérieusement volatilisé, avant de réapparaître six jours plus tard sans être tout à fait le même...

Envie d’un bouquin bien gore ? Dans ce cas, inutile de continuer à chercher. Sous le pseudonyme de Nick Cutter, l’écrivain canadien Craig Davidson s’en est ici donné à cœur joie pour nous horrifier : une île inhabitée des environs de l’Île-du-Prince-Édouard, une troupe de scouts venue y passer trois jours et un inconnu à la mine patibulaire qui débarque sans s’annoncer. Non pas pour tuer tout le monde comme l’aurait fait Jason Voorhees ou Michael Myers, mais pour manger. Et en acceptant de lui fournir de la nourriture, le chef scout Tim Riggs va commettre la pire erreur de sa vie.

Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ce livre se dévore vraiment d’une traite !

Tout comme la jeune Regan McNeil de L’Exorciste, Marjorie Barrett va se comporter de façon de plus en plus bizarre. Tellement que ses parents se sentiront presque obligés de faire appel à un prêtre. Qui leur proposera d’exorciser leur fille devant des millions de téléspectateurs, Discovery Channel ne demandant pas mieux que de mettre à l’affiche une nouvelle émission de téléréalité. Car plus la famille Barrett vivra des choses étranges, plus les cotes d’écoute risqueront d’atteindre des sommets.

Juste pour la fin, qui est franchement glaçante, c’est un livre qui mérite d’être lu le soir de l’Halloween.

Judas Coyne, alias Jude, a pris l’habitude de collectionner toutes sortes de trucs plutôt glauques du genre vieux crânes trépanés, nœuds coulants ayant déjà servis ou authentiques confessions de sorcières mortes brûlées. En découvrant qu’il lui serait même possible d’acheter aux enchères le fantôme d’un vieil homme mort depuis peu, Jude n’hésitera donc pas un seul instant. Mais dès qu’il en recevra le costume, oh là là... Pour faire court, tout ne fera qu’aller de mal en pis.

Ah, on a oublié de préciser une petite chose : Joe Hill est l’un des deux fils de Stephen King. Et à l’instar de son célèbre papa, il est plutôt doué pour les histoires d’horreur !

Puisqu’on parle du loup, il serait presque indécent de clore ce dossier sans y glisser au moins un Stephen King. Salem, Cujo, Ça, Simetierre, Le fléau, La part des ténèbres, Dreamcatcher, Cellulaire, Revival, L’institut... Ce n’est pas le choix qui manque. Mais parce qu’il nous a profondément marqués, on a opté pour Dôme. Alors bienvenue à Chester’s Mill, dans le Maine, où un gigantesque dôme transparent surgi de nulle part empêche maintenant ses quelque 2000 habitants de sortir de la ville. Oui, un cauchemar. Surtout lorsque Big Jim Rennie, le second adjoint municipal, décidera d’en profiter pour devenir le maître des lieux en poussant notamment toutes les jeunes brutes du coin à se faire flics.

Un huis clos addictif et incroyablement angoissant.