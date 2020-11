Le reconfinement en Angleterre pourrait se prolonger

Le reconfinement d’un mois en Angleterre pourrait se prolonger au-delà du 2 décembre, a déclaré dimanche le ministre Michael Gove, alimentant les angoisses des milieux économiques déjà inquiets de l’impact de cette mesure, à quelques semaines de Noël.

• À lire aussi: L’Angleterre reconfinée à partir de jeudi, les écoles restent ouvertes

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi un reconfinement à partir de jeudi pour freiner la forte propagation du nouveau coronavirus en Angleterre, où quelque 50 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Les commerces non essentiels et les pubs et restaurants devront fermer, mais les écoles resteront ouvertes.

Boris Johnson espère pouvoir en décembre revenir à une approche locale, avec des restrictions imposées en fonction du taux d’incidence dans chaque région.

Interviewé sur SkyNews, Michael Gove, chargé de la coordination de l’action gouvernementale, a dit que le gouvernement espérait que le taux « R » de reproduction du virus aura « significativement baissé » d’ici le 2 décembre, mais a reconnu que le confinement pourrait être prolongé.

Ce reconfinement est « un cauchemar avant Noël » s’est alarmée Helen Dickinson, directrice générale de la fédération des commerçants britanniques British Retail Consortium (BRC).

« Cela va provoquer des dégâts considérables pour les détaillants à l’approche de Noël, coûtera d’innombrables emplois et retardera définitivement la reprise de l’économie au sens large », a-t-elle déclaré.

La mesure inquiète aussi le monde de la nuit qui n’a pas été autorisé à rouvrir depuis le début de la pandémie.

Avec ce nouveau reconfinement, les habitants de l’Angleterre sont appelés à « rester à la maison » et les voyages internationaux ne seront permis que pour des raisons professionnelles, infligeant un nouveau coup dur au secteur aérien et du voyage.

« Il est probable qu’une grande partie du programme de vol touchant le Royaume-Uni sera annulée pendant le confinement », a déclaré Johan Lundgren, directeur général de la compagnie aérienne Easyjet dans un communiqué, réclamant un soutien « urgent » du gouvernement.

Pour atténuer l’impact du reconfinement, Boris Johnson a annoncé une prolongation des aides aux chômeurs jusqu’au mois de décembre. Les personnes en chômage technique pourront recevoir 80 % de leur salaire, jusqu’à 2 500 livres maximum.

Les critiques ont fusé contre le dirigeant conservateur, accusé d’avoir tardé à agir pour protéger le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé par la pandémie en Europe avec 46 555 décès.

Keir Starmer, le chef de l’opposition travailliste, qui plaide depuis des semaines pour un reconfinement court pour freiner le virus, a fustigé dimanche sur la BBC l’« incompétence » et la « lenteur » de Boris Johnson qui conduisent selon lui à un reconfinement « plus long et plus difficile ».