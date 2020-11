Nuit d'horreur à Québec: les résidents du Vieux-Québec sous le choc

Encore sous le choc au lendemain de la nuit d’horreur qui s’est jouée dans les rues autrement tranquilles de leur quartier, les résidents du Vieux-Québec ont vécu toute une frousse jusqu’à ce que l’auteur du drame soit appréhendé.

«Ç’aurait pu être moi». C’est l’un des commentaires qui est revenu le plus souvent en allant à la rencontre de ceux qui habitent dans le secteur du Château Frontenac, où le drame a débuté.

L’assaillant ayant vraisemblablement choisi ses victimes au hasard, nombreux sont ceux qui peinaient à réaliser qu’ils auraient très bien pu, eux aussi, se retrouver à la mauvaise place au moment.

Comme à tous les soirs, David Blair promenait son chien dans le parc des gouverneurs, qui surplombe la terrasse Dufferin. C’était sans savoir qu’une trentaine de minutes plus tard, de l’autre côté du Château Frontenac, le tueur ferait sa première victime.

Photo Didier Debusschère

Récit similaire pour un autre résident qui habite à quelques pas du Consulat général des États-Unis. « Habituellement, on est systématiquement dans les rues du quartier à l’heure où ça s’est passé, sept soirs sur sept. Ce soir-là, le hasard a voulu qu’on décide de finir notre film avant de sortir notre chien », a-t-il raconté aux côtés de sa conjointe.

Confinés jusqu’au lendemain

Une fois à l’extérieur, ils ont vite saisi le sérieux de la situation en apercevant les agents du Groupe tactique d’intervention. On leur a aussitôt ordonné de rentrer chez eux, où ils sont restés confinés jusqu’à dimanche matin.

Photo Didier Debusschère

Stéphanie, une autre résidente du Vieux-Québec, a aussi l’habitude de promener ses chiens autour du Château Frontenac. «Hier soir, j’ai failli sortir, mais j’ai finalement décidé de ne pas y aller. Une chance», a-t-elle témoigné.

Comme plusieurs résidents du quartier, elle a été incapable de fermer l’œil jusqu’à ce que les policiers appréhendent le suspect.

«L’information arrivait au compte-goutte. J’étais inquiète. Tant qu’ils ne trouvaient pas le gars, c’était stressant.»

«C’était vraiment stressant. On m’a envoyé des textos hier soir et je suis resté éveillé jusqu’à 3 h du matin à regarder ce qui se passait et espérer que la personne soit arrêtée», a raconté dans le même sens le gérant de la brasserie française Chez Jules, Jean-François Gilbert.

«Le restaurant a fermé vers 22 h hier (samedi) soir. Mes collègues sont tous partis aux alentours de quand ça s’est passé. J’ai appelé tous mes collègues un après l’autre, hier (samedi) soir, pour être sûr que tout était correct et après j’ai pu aller me coucher l’esprit un peu plus tranquille.»

Lendemain difficile

D’autres n’ont appris que le lendemain, tout le drame qui venait de survenir près de chez eux.

C’est d’ailleurs le cas d’Émilie De Launière. «Ç’aurait pu être mon chum qui était parti au dépanneur», a-t-elle relaté.

Photo Didier Debusschère

Même chose pour Nicolas Mousseau, qui habite de l’autre côté de la rue. «Lorsque je me suis réveillé, j’entendais mon cellulaire qui vibrait sans arrêt. Les gens voulaient savoir si nous étions corrects.»

«Ma conjointe était sur les lieux (du premier crime) avec ma petite fille une heure et demie avant que ça se passe, donc ça aurait pu être eux autres. Ce matin je me suis dit : tabarnouche, on est chanceux dans tout ça.»

Mince soulagement dans toute cette horreur: le quartier a rarement été si peu fréquenté par les touristes, en raison de la COVID-19.

«Une chance qu’il n’y avait pas grand monde... Une chance qu’il y a une pandémie, parce que s’il y avait eu beaucoup de monde, il y aurait peut-être eu plus de blessés, plus de morts», a observé Emmanuel Normand, 70 ans, qui habite le Vieux-Québec.

«[Ça démontre] que ça peut arriver partout. Ça fait 22 ans que j’habite ici, a souligné M. Normand. C’est la première fois que je vois autant de policiers. »

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre