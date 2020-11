[PHOTOS] Cette église centenaire témoigne de l'évolution de Limoilou

Depuis plus d’un siècle, l’église Saint-Charles de Limoilou fait partie du paysage de la Basse-Ville de Québec. Construite par les pères capucins, fermée au culte depuis 2012, elle a été mise en vente en 2020. Plusieurs projets sont à l’étude pour la requalifier et la mettre en valeur à des fins d’innovation sociale et d’engagement collectif. Son histoire est profondément enracinée dans celle du quartier Limoilou.

1) La première église de Limoilou

Photo Archives provinciales des Capucins

Fondée en 1896, la paroisse Saint-Charles fut la première du quartier Limoilou.

L’église est construite l’année suivante, selon les plans de l’architecte David Ouellet. À peine terminée, elle brûle le 2 décembre 1899.

2) Reconstruite avec un clocher plus élégant

Photo Archives provinciales des Capucins

David Ouellet la reconstruit dans les mêmes murs, mais en lui donnant un clocher élancé plus élégant. L’église s’impose le long de la 8e Avenue et dans la perspective de la 5e Rue au cœur d’un jeune quartier en plein essor.

En 1902, les capucins prennent la charge de la paroisse et construisent leur couvent juste au sud de l’église.

3) Encore un incendie

Photo Archives provinciales des Capucins

L’église est de nouveau détruite par un incendie en novembre 1916. Avec une grande détermination, les capucins entreprennent la reconstruction avec le soutien indéfectible des paroissiens de Limoilou.

En 30 ans, les capucins réussiront à rembourser l’énorme dette de la paroisse.

4) Une nouvelle façade monumentale

Photo Archives de l’Université Laval

L’architecte Joseph-Pierre Ouellet dirige la reconstruction à partir de 1917. Il dessine une nouvelle façade monumentale avec deux clochers.

Le décor est confié à des artistes et à des artisans reconnus. On peut y admirer des fresques, des vitraux, des tableaux, des boiseries et des marbres sculptés qui font la fierté des Limoulois de l’époque.

Photo courtoisie Marc Lajoie

5) Inspirée des églises françaises

Photo courtoisie Marc Lajoie

La nef s’inspire du style roman des églises du sud de la France. Elle donne une impression de majesté et de grandeur à l’édifice.

6) Un imposant monument de marbre

Photo courtoisie Marc Lajoie

Le maître-autel est un imposant monument de marbre qui rappelle les origines historiques et religieuses de Limoilou. La niche centrale est occupée par Notre-Dame-des-Anges, nom que portait l’ancienne seigneurie du lieu à l’époque de la Nouvelle-France.

Saint Joseph, désigné patron de la Nouvelle-France en 1624, occupe une niche latérale et Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français depuis le XIXe siècle, occupe l’autre niche.

7) Jusqu'à 2000 fidèles

Photo courtoisie Marc Lajoie

Les tribunes latérales dégagent de larges espaces de part et d’autre de la nef. L’église Saint-Charles pouvait accueillir à l’origine jusqu’à 2000 fidèles.

8) Un mobilier monumental

Photo courtoisie Marc Lajoie

La chaire, en marbre italien, est l'une des plus belles pièces du mobilier monumental de l’église. On y voit les figures sculptées du Christ enseignant et des quatre évangélistes. Sur l’abat-voix, un ange à la trompette annonce le jugement dernier.

9) Plus de 50 vitraux

Photo courtoisie Marc Lajoie

L’église Saint-Charles possède plus de 50 vitraux réalisés par les artistes Bernard Leonard, Wallace Fischer de Québec et Guido Nincheri de Montréal. Plusieurs illustrent des scènes bibliques du Nouveau Testament ou des saints et des saintes de la famille franciscaine. La remarquable rosace du chœur est une œuvre de Nincheri et représente le Christ et la Vierge entourés du chœur des anges.

10) Fermée au culte en 2012

Photo Espaces d’initiatives – Saint-Charles de Limoilou

L’église s’est animée à plusieurs reprises depuis sa fermeture au culte en 2012. Ainsi, en septembre 2019, un laboratoire d’économie sociale a réuni plusieurs centaines de personnes dans l’église.

Un texte de Gilles Gallichan, Société historique de Limoilou