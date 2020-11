Première neige sur Taïga

Certaines régions du Québec reçoivent les premières neiges bien avant les autres. Un de mes coups de cœur pour admirer l’hiver s’installer est la taïga boréale. Encore accessible par la route, cette zone forestière du Nord-du-Québec se retrouve dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et sur la Côte-Nord. Rouler sur ces grandes routes isolées est à la fois ressourçant et parfois un petit défi de conduite hivernale. Un matin, alors que je campais en van sur le bord d’un lac nordique, j’ai été témoin d’un phénomène assez spectaculaire. Le lac devant moi s’est mis à geler à vue d’œil. Une mosaïque très graphique de bulles s’est formée. Au fil de la journée, celles-ci se sont peu à peu refermées pour ne laisser qu’une surface unie et d’une blancheur immaculée. Les premières neiges sont presque aussi excitantes que la dernière tempête de l’année !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24 mm f/1.4L II USM

Exposition : 1/100s à f/8

ISO : 250