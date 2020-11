Requiem pour un glacier

Il était une fois un beau, grand et fort glacier... On l’admirait, on venait le voir de très loin pour photographier sa stature exceptionnelle. Aujourd’hui, hélas, il a sombré dans les abîmes de l’océan. Ainsi pourrait commencer cet ouvrage un peu bavard – on passe de la fonte des glaciers au shah d’Iran, du Dalaï-Lama à Andy Warhol, et de la protection des crocodiles à la sixième extinction de masse de la faune sauvage – mais nécessaire, qui nous interpelle sur l’urgence d’agir maintenant en matière d’environnement tout en nous initiant à la mythologie scandinave.

L’ouvrage d’Andri Snaer Magnason, d’origine islandaise, est préfacé par le collectif Les mères au front qui s’est manifesté récemment au Québec en lançant un cri du cœur pour sauver la planète Terre. D’ici cent ans, prédit l’auteur, comme tant d’autres l’ont fait avant lui, dont la jeune activiste Greta Thunberg, notre habitat sera transformé de fond en comble. « Les glaciers situés en dehors des zones polaires vont fondre en grande partie, le niveau des océans va s’élever, les températures vont augmenter, entraînant des sécheresses et des inondations. Le degré d’acidité des océans va atteindre un niveau inégalé depuis cinquante millions d’années. » Tout cela en raison des activités humaines et non pas d’un fatalisme programmé.

Photo courtoisie

Magnason, qui est écrivain et conférencier sur les questions environnementales, raconte comment son pays a été transformé et dévasté par ces industries spoliatrices et énergivores, comme celle de l’aluminium, par exemple. Ces millions de cannettes que l’on jette à la poubelle, si elles étaient recyclées, épargneraient la construction de trois ou quatre usines, dit-il. Tous ces espaces vierges, inhabités, peuvent servir à autre chose qu’à l’exploitation minière. S’il faut absolument rentabiliser ces espaces – car tout doit être fait en fonction de la rentabilité, malheureusement –, pourquoi ne pas en faire des réserves naturelles où les touristes viendraient s’y ressourcer et communier avec la nature, propose-t-il ? La nature peut être autre chose qu’une ressource à exploiter.

À l’aube des années 2000, l’Islande connut sa période de gloire. « Nous battions le record du monde de voitures par habitant, le record de télévisions, d’avions, de chalutiers, et nos usines étaient de loin les plus productives en aluminium. » Mais à quel prix ? se demande-t-il. On a construit d’immenses barrages, noyant et ensevelissant la beauté du monde.

Le pire est à craindre

Les spécialistes ont beau multiplier les rapports sur la catastrophe annoncée, on a beau lancer des cris du cœur et des mises en garde, rien n’y fait, l’humanité poursuit sa course effrénée comme si tous les jours étaient « Boxing Day ». L’interdiction des pailles et le tri du plastique ne suffisent plus, il faut des mesures plus significatives pour éviter l’apocalypse. Les lanceurs d’alerte sont devenus des Cassandre que personne n’écoute, déplore-t-il. Le message ne passe pas et les messagers se font souvent invectiver.

La fonte des glaciers est un facteur aggravant et elle ne se produit pas uniquement aux deux pôles, Nord et Sud, mais aussi au troisième pôle, sur la chaîne de l’Himalaya, où se trouvent les pays les plus densément peuplés de la planète, dont trois puissances nucléaires : l’Inde, le Pakistan et la Chine. L’eau de ces glaciers est essentielle aux populations et aux cultures. Le pire est à craindre si une telle source se tarit. Ainsi, le glacier Vatnajökull, qui occupe 10 % du territoire finlandais, a diminué de 10 % au cours du XXe siècle, augmentant d’un millimètre le niveau des océans. D’autres glaciers, plus petits, disparaîtront totalement d’ici 2050.

La cause principale de ce désordre ? L’extraction du pétrole, qui a débuté il y a environ 160 ans. « Depuis, nous avons brûlé des centaines de milliards de tonnes de houille » qui ont dégagé dans l’atmosphère des tonnes de dioxyde de carbone. Si « les volcans terrestres émettent au total environ 200 millions de tonnes de CO 2 par an, l’humanité en dégage 35 milliards sur la même période ! [...] Le plus dangereux de tous les volcans, c’est nous », de conclure l’auteur.

Dans combien de temps le pire est-il à craindre ? demande-t-on souvent aux spécialistes. Si la destruction se poursuit au même rythme, si nous continuons d’abuser des énergies fossiles, on parle de l’an 2100. C’est demain.

À lire aussi

Comprendre les élections américaines / Édition 2020

Photo courtoisie

La conquête de la Maison-Blanche est un processus « long, ardu, exigeant, coûteux et toujours usant [...], une saga qui s’étire sur de longs mois, qui absorbe des sommes astronomiques et remue les eaux saumâtres du passé des candidats et de leur famille », affirme l’auteure et professeure. Si, comme moi, vous avez de la difficulté à vous retrouver dans cette saga qui consiste à élire un président pour quatre ans, des représentants dans certains États, des gouverneurs, des sénateurs, mais pas dans tous les États, et aussi répondre à des questions référendaires, alors il faut lire cette nouvelle version 2020, bien écrite et bien détaillée. Mais ne vous attendez pas à des résultats complets, le soir du 3 novembre prochain. Cela peut prendre plusieurs jours, le temps pour le président Trump d’alimenter les médias en fausses nouvelles.

Enfants difficiles, la faute aux écrans ? / Les bienfaits du sevrage électronique

Photo courtoisie

Quand je pense à ces huit longs mois de confinement en raison de la pandémie, alors que mes deux plus jeunes enfants ont été rivés à leurs écrans respectifs presque 24 heures par jour, je me dis que le sevrage en douceur sera de mise, le retour à l’école aidant, bien évidemment. Les conseils de la Dre Dunckley aideront nos enfants à retrouver un juste équilibre entre activités sociales et temps passé devant un écran.

A1.1 La bibliothèque de Réjean Ducharme

Photo courtoisie

Moi qui m’attendais à un livre froid d’universitaires disséquant le cadavre livresque de mon auteur préféré, Réjean Ducharme, l’émouvant avant-propos, signé Monique Bertrand, que j’aurais aimé avoir écrit, m’a convaincu du contraire. Cet inventaire descriptif de la bibliothèque de Réjean Ducharme, plus de 1800 titres, dont 175 disques, mais aucune de ses propres œuvres, nous permet de connaître un peu mieux un des auteurs majeurs du Québec contemporain, qui recopiait dans son ordinateur « par exemple des vers de Victor Hugo, de Louis Aragon ou de Guillaume Apollinaire ainsi que de nombreuses pages du Journal d’Aquin et plusieurs extraits d’À la recherche du temps perdu ». J’ai été touché par tous ces détails de la vie intime de l’écrivain secret et par les photos qui nous dévoilent son intérieur, où sa compagne Claire Richard a joué un rôle majeur.