Sous le choc, des amies et voisines d’une victime décrivent une scène horrible

Témoins de l’horreur, samedi soir, des résidents de la rue des Remparts et amis d’une des deux victimes, Suzanne Clermont, sont consternés par la violence de l’attaque gratuite qui lui a coûté la vie.

«Il n’y a pas de mots pour décrire une pareille situation, un pareil drame. C’est vraiment horrible. Son conjoint est complètement démoli. Il a été hospitalisé hier soir parce qu’il était vraiment sous le choc. Il est arrivé après coup. Elle avait le front ouvert», raconte Francine Matteau, qui connaissait la dame de 61 ans depuis une vingtaine d’années.

Les voisins disent avoir été alertés par des «hurlements», ceux du conjoint de la victime qui a fait la macabre découverte. Mme Clermont était sortie à l’extérieur, vers 22h30, pour griller une cigarette lorsqu’elle a été assaillie par le meurtrier qui lui a asséné un coup fatal à la tête avec un sabre de type katana.

«Son conjoint était en état de choc. Il criait: Qui a pu te faire ça ? La madame était par terre. C’était vraiment une scène horrible à regarder. Quand je me suis approchée, j’ai tout de suite reconnu Suzanne. Quelqu’un essayait de la réanimer», a raconté Sandra Pacas. Mme Clermont était coiffeuse dans un salon de la rue Saint-Jean. Tout le monde l’appréciait.

«C’était notre madame sourire, notre rayon de soleil. Elle était toujours de bonne humeur, elle saluait tout le monde parce qu’elle connaissait tout le monde dans le coin. Ça devait faire au moins 25 ans qu’elle vivait ici. Je pense que je n’ai jamais vu Suzanne fâchée. C’était une fille super, extraordinaire et avec une belle personnalité. Elle était vraiment gentille», confie Mme Matteau.

«C’est un choc pour tout le monde. C’est un drame pour le quartier entier. Le quartier latin, ici, c’est vraiment différent du Vieux-Québec qui est en haut. On dit toujours que c’est notre petit village. Les résidents, en général, sont ici depuis longtemps et tout le monde se connaît. Quand il arrive quelque chose, les gens sont là les uns pour les autres. Durant l’été, on se ramassait entre les canons et on se faisait des 5 à 7», raconte-t-elle.

Plusieurs proches s'étaient réunis au domicile de la victime, dimanche matin. La famille n'a pas voulu émettre de commentaires.