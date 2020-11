Nuit d’horreur à Québec: d’autres tueurs costumés

Qu’il soit arboré pour incarner un personnage ou passer inaperçu le plus longtemps possible, le déguisement est largement utilisé par les criminels et les tueurs de masse. En voici cinq récents exemples, survenus dans différents pays.

1. La tuerie en Nouvelle-Écosse

Photo d'archives, AFP

18 et 19 avril 2020

Gabriel Wortman a tué 23 personnes en 12 heures, par armes à feu et incendies volontaires, dans plusieurs localités de la Nouvelle-Écosse. Le prothésiste dentaire de 51 ans s’était déguisé en agent de la Gendarmerie royale du Canada et se déplaçait à bord d’un véhicule ressemblant à une voiture du corps policier. Il s’agit de la tuerie la plus meurtrière au Canada.

2. Fusillade dans un cinéma d’Aurora

Photos AFP

19 et 20 juillet 2012

James Eagan Holmes, 24 ans, est entré dans une salle de cinéma de la ville d’Aurora, au Colorado, lors d’une représentation du film Batman : L’ascension du chevalier noir. Les cheveux teints en orange, déguisé de façon à ressembler au Joker, un personnage ennemi de Batman, il a ouvert le feu dans la salle, tuant 12 personnes et faisant 70 blessés.

3. Le «Jason» de Jackson

Photos courtoisie

17 septembre 2017

Roddrick Raheem Jones, 22 ans, est entré dans un immeuble locatif, le Pine Ridge Gardens, vers 14 h, à Jackson, dans l’État du Mississippi. Il portait le masque blanc iconique de Jason Voorhees, le tueur en série du film d’horreur Vendredi 13. Il a ouvert le feu sur trois hommes. Kendrick Hughes, 30 ans, a été abattu par le tireur.

4. Réveillon sanglant à Istanbul

Photo Reuters

1er janvier 2007

Il était 1 h 30 lorsque Abdulkadir Macharipov, déguisé en père Noël, a fait irruption dans la boîte de nuit Reina, à Istanbul, en Turquie, où les festivités du Nouvel An battaient leur plein. L’homme de 36 ans a ouvert le feu : 39 personnes ont perdu la vie et près de 70 autres ont été blessées. L’attentat a été revendiqué par l’État islamique 36 heures après les faits.

5. L’Halloween 2013 à Brooklyn

31 octobre 2013

Un jeune homme de 19 ans nommé Anthony Seaberry a été tué par arme à feu par un suspect portant le masque du tueur en série Ghostface, personnage de la série de films d’horreur culte Frissons. L’affaire reste non résolue. Cette nuit-là, trois personnes ont perdu la vie par balles à Brooklyn, un arrondissement de la ville de New York.