Dorel en voie d’être privatisée

La compagnie montréalaise Dorel est en voie d’être privatisée et ainsi de ne plus être cotée en bourse.

La direction de ce fabricant de produits pour bébés, de bicyclettes et de meubles s’est entendue dans le cadre d’une entente de principe pour que Cerberus Capital Management achète toutes les actions de la compagnie sauf celles des dirigeants qui la contrôlent grâce à une majorité de droits de vote.

Cerberus verserait 14,50 $ par action en espèce. Il s’agit d’une prime de 32 % par rapport au cours de clôture du 4 septembre dernier des actions à droit de vote subalterne de catégorie B de Dorel à la Bourse de Toronto, lorsque ces actionnaires majoritaires ont accordé l'exclusivité à Cerberus pour négocier un prix d’achat.

Ces actionnaires sont Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel, Jeffrey Schwartz, vice-président directeur et chef des finances, Alan Schwartz, vice-président directeur, opérations, et Jeff Segel, vice-président directeur, ventes et marketing.

Ces quatre hommes et leurs familles respectives possèdent environ 19,18 % des actions en circulation de Dorel et 60,17 % sur une base de vote.

Pour aller de l’avant, l’entente de principe non contraignante doit déboucher sur une convention définitive pour la privatisation de Dorel, qui devra ensuite être approuvée par les autres actionnaires, les autorités réglementaires et les tribunaux. Tout ce processus pour une éventuelle privatisation de Dorel avait été entamé en décembre dernier.

Les familles Schwartz et Segel ont affirmé par communiqué lundi qu’elles ne sont pas intéressées «par toute autre transaction alternative, y compris la vente de leurs intérêts dans Dorel, la vente de l’un des secteurs d’activité de Dorel ou la vente d’actifs importants de Dorel». Ce sont eux et Cerberus qui contrôleraient l'entreprise si la transaction proposée va de l'avant.

Cette compagnie possède notamment les vélos Cannondale, Schwinn, GT, ainsi que des marques pour des produits pour enfants comme Maxi-Cosi, Quinny, Tiny Love, Safety 1st et Bébé Confort.

Dorel a un chiffre d’affaires annuel de 2,6 milliards $ US. Présente dans 25 pays, elle compte environ 8 000 employés.