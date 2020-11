Élection américaine : le choix des sportifs

Pendant que nos voisins du sud s’apprêtent à élire leur président pour les quatre prochaines années, les Américains et le reste de la planète semblent plus divisés que jamais. Le monde du sport n’échappe pas à cette réalité.

Dans les derniers mois, plusieurs acteurs de l’univers sportif se sont proclamés publiquement en faveur du républicain Donald Trump ou du démocrate Joe Biden.

La semaine dernière, l’ancienne gloire des Bruins de Boston Bobby Orr avait créé une petite onde de choc dans la planète hockey, en affirmant publiquement son soutien au président sortant.

L’ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey correspond toutefois au profil type du sportif qui appuie Trump. En effet, il s’agit principalement d’hommes blancs, d’un certain âge et à la retraite.

De son côté, Biden attire davantage les sportifs toujours actifs, les femmes et les représentants de la communauté LGBTQ+.

La cote dans l’UFC

Trump a toutefois un appui très clair dans l’univers des arts martiaux mixtes, lui qui compte notamment sur les appuis de Conor McGregor et de Colby Covington.

Cela s’explique peut-être par l’amitié qui unit le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, au candidat républicain.

Les deux hommes entretiennent une bonne relation depuis le début des années 2000, lorsque le président avait aidé l’homme d’affaires à revitaliser le monde des arts martiaux mixte.

«Il y a des choses que je peux vous dire sur le président que vous n’entendez pas à la télévision ou de la bouche d’autres personnes. Je connais cet homme depuis 20 ans et nous sommes encore plus proches depuis qu’il est devenu le président des États-Unis. [...] C’est un homme bon, loyal et un très bon ami. [...] C’est un combattant et il aime son pays. Il fait des choses exceptionnelles pour ce pays et nous devons encore remporter l’élection», avait affirmé White lors d’un rassemblement pour Trump en février 2020.

L’amitié est d’ailleurs au cœur de plusieurs appuis à Trump. C’est le cas de l’ancien joueur des ligues majeures de baseball Mariano Rivera.

«Il était un ami avant qu’il soit président, donc pourquoi je lui tournerais le dos maintenant? Non, j’ai du respect pour lui», avait-il dit au réseau FOX en juillet 2019.

La NBA derrière Biden

Si Trump peut compter sur les combattants, Biben a quant à lui l’appui de la grande majorité des acteurs de la NBA. En effet, plusieurs entraîneurs et de nombreux joueurs ont publiquement soutenu l’ancien vice-président.

C’est LeBron James qui a été le plus vocal, lui qui est l’un des plus grands pourfendeurs de Trump dans les derniers mois.

«Nous sommes à un moment où nous avons besoin de changement. Pour que le changement se produise, tout est une question de leadership, et le leadership commence au sommet», a indiqué la vedette des Lakers de Los Angeles au réseau ViceTV.

Mark Cuban, Magic Johnson, Doc Rivers et Stephen Curry sont parmi les autres gros noms du basketball qui soutiennent publiquement Biben.

«Donald Trump ne veut pas diriger un pays. Il veut mener une campagne, a notamment déclaré le propriétaire des Mavericks de Dallas au réseau FOX. Joe Biden veut diriger un pays.»

Le démocrate a aussi un appui de taille en l’ancienne patineuse artistique Michelle Kwan. La dame de 40 ans s’est même grandement impliquée dans la campagne de l’homme politique.

«Je pense que le vice-président est le candidat idéal pour unifier notre pays avec son expérience, ses connaissances et ses antécédents de lutte pour les Américains», a-t-elle écrit récemment à ses abonnés Instagram.

Ils appuient Trump

Dana White – président de l’UFC

Colby Covington – combattant du UFC

Jorge Masvidal - combattant du UFC

Conor McGregor - combattant du UFC

Toti Ortiz – combattant d’arts martiaux mixtes

John Daly – golfeur professionnel

Jack Nicklaus – ancien golfeur professionnel

Kurt Suzuki – joueur du baseball majeur

Mariano Rivera – ancien joueur du baseball majeur

Brett Favre – ancien joueur de la NFL

Herschel Walker – ancien joueur de la NFL

Jack Brewer – ancien joueur de la NFL

Jay Cutler – ancien joueur de la NFL

Mike Ditka – ancien entraîneur de la NFL

Bobby Orr – ancien joueur de la LNH

Johnny Damon - joueur du baseball majeur

Quinn Simmons – cycliste

Mike Tyson – ancien boxeur professionnel

Vince McMahon – président de la WWE

Ils appuient Biden