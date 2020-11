Nuit d'horreur à Québec: «On ne pourra pas éviter tous les drames violents», déclare le premier ministre François Legault

Le premier ministre Legault a pris a parole à propos de la tragique soirée de samedi dans le Vieux-Québec où deux personnes ont perdu la vie et cinq ont été blessées.

• À lire aussi: Nuit d’horreur à Québec: tout ce que vous devez savoir présentement

• À lire aussi: Horreur à Québec: la mère du suspect «traumatisée» par les attaques

«Ce que l’on a vécu samedi soir est effroyable. On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite qui soulève toutes sortes de questions sur les maladies mentales. Le ministre Carmant va faire le point et on a déjà posé beaucoup d’actions en santé mentale. Les services sociaux et policiers peuvent travailler ensemble. On a en fait beaucoup et il y en a beaucoup à faire», déclare François Legault.

«La nation québécoise est une nation pacifique et accueillante, la meilleure façon d’y répondre (à la question de la santé mentale) est de rester nous-mêmes», ajoute le premier ministre.

«Il faut être réaliste, même si on avait tous les services en santé mentale, on ne pourra pas éviter tous les drames violents», soutient le premier ministre.

Armé d'un sabre

Armé d’un sabre Kanata, Carl Girouard aurait d’abord tué François Duchesne, 56 ans, directeur des communications du Musée national des beaux-arts de Québec qui faisait son jogging non loin du Château Frontenac.

Puis, il s’en serait pris à Suzanne Clermont, une coiffeuse de 61 ans, qui fumait une cigarette sur le pas de sa porte dans la rue des Remparts.

Girouard aurait aussi blessé de son arme tranchante cinq autres passants. Toutes les victimes auraient été choisies au hasard a fait savoir la police de Québec, hier matin.

Le suspect, qui réside à Sainte-Thérèse dans les Laurentides, a pris son véhicule pour se rendre à Québec et y perpétrer ses crimes.

Dimanche, Carl Girouard a été accusé de deux meurtres prémédités et de cinq tentatives de meurtre.

En désaccord avec Trudeau

François Legault en a également profité pour se dire en désaccord avec Justin Trudeau pour qui la liberté d’expression à ses limites.