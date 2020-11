Encore l’horreur

Les gens de Québec, qui ont choisi l’une des villes les plus sécuritaires au monde, ont eu leur lot de tragédies depuis trois ans. À un moment où la lutte pour garder le moral s’avère si difficile, en raison de la pandémie, l’horreur s’est de nouveau invitée, comme dans un mauvais film.

Les victimes d’un tueur fou ont eu le malheur, samedi soir, de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Ce soir-là, on avait le sentiment collectif d’avoir été ravigotés par la fête d’Halloween, que les enfants avaient eu la permission de souligner, tout en respectant les consignes sanitaires. On a vu beaucoup de personnes souriantes, qui avaient un peu retrouvé leur cœur d’enfant. Ça faisait du bien.

Ce fut d’autant plus un dur réveil avec cette nouvelle qui a aplati sur-le-champ cette vague d’enthousiasme.

Santé mentale

Depuis l’attentat de la mosquée, où un autre jeune visiblement atteint de troubles de santé mentale a sévi et tué six personnes, le maire de Québec répète qu’il va falloir finir par se pencher sur cette problématique. Il réclame un débat national sur la question, qui n’a toujours pas eu lieu.

Les policiers et policières sont presque devenus des intervenants sociaux, et ce n’est pas leur métier, disait hier le maire en point de presse. Ceux-ci ont souvent déploré, ces dernières années, le nombre d’appels croissants liés à des problèmes de santé mentale et le manque de ressources qui y sont consacrées.

Les nombreuses coupures imposées à notre système de santé, depuis au moins 25 ans, nous sautent au visage comme jamais ces temps-ci. La santé mentale, parent pauvre de ce système qui était déjà surchargé et à bout de souffle avant la pandémie, a lourdement écopé.

Ces coupures font que des personnes malades, qui auraient besoin de soin de santé, se retrouvent à la rue ou dans la cour parce qu’ils sont laissés à eux-mêmes.

Une tragédie comme celle du Vieux-Québec nous rappelle à quel point, pendant bien «trop longtemps on a oublié et négligé» les problèmes de santé mentale, pour reprendre les mots de la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Ville sécuritaire

Québec et ses citoyens sont fiers d’avoir la chance de vivre dans la ville considérée comme la plus sécuritaire au Canada, mais aussi parmi les plus sécuritaires dans le monde.

J’ai pu voir l’effet d’actes horribles à répétition et de la paranoïa collective qui en découle à Paris, en France. Des policiers armés jusqu’aux dents sont désormais visibles partout, en tout temps, et ç’a beaucoup changé l’atmosphère de la Ville Lumière.

Le réflexe du touriste, quand il observe de telles scènes, c’est de se demander s’il n’y a pas eu un acte terroriste dont il ne serait pas au courant, et qui justifierait de telles mesures de sécurité. La peur fait mal, et laisse des traces.

Il reste à espérer que cet autre scénario d’horreur bien réel qui afflige Québec n’aura pas pour résultat de créer la fausse impression que notre ville, l’une des plus belles en Amérique du Nord, n’est plus aussi sécuritaire.