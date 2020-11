Feu vert pour le 21 novembre

Après Shawinigan, c’est Rimouski qui pourra présenter un gala de boxe à huis clos le 21 novembre.

Un gala de cinq ou six combats qui sera présenté à Canal Indigo et à Punching Grace. Un gala d’une qualité nettement supérieure à celui de Shawinigan. Il fallait labourer le terrain, apprendre en Mauricie pour obtenir enfin l’expérience nécessaire à l’organisation de ces galas en pleine deuxième vague.

Eye of The Tiger Management devrait confirmer la nouvelle demain, mais tant Éric Boucher que Alex Tanguay, les dirigeants de l’Océanic qui ont toujours été impliqués dans les projets de Camille Estephan à Rimouski, n’ont pas retourné leurs appels.

Ça veut donc dire que la Santé publique régionale a donné son accord en fin de semaine dernière et que les Québécois auront enfin un peu de sport à se mettre sous la dent en novembre.

Sinon, on aurait pu jaser d’Alexis Lafrenière.

Germain contre Ulysse

C’est un cadeau. La finale pourrait être un hommage au regretté Régis Lévesque. Deux locaux de haut niveau, en plus un Noir et un Blanc comme aurait dit Régis, c’est la recette idéale. Mathieu Germain affrontera Yves Ulysse jr. dans un combat du tournoi du Carré d’as. Deux ceintures seront à l’enjeu. WBC francophone et NABF. Autrement dit, 20 000 $ pour payer les sanctions aux fédérations et à la Régie.

Le même soir, Steve Claggett affrontera David Théroux dans un autre combat du tournoi des 140 livres. Impossible de prédire qui de Germain ou d’Ulysse va gagner la finale. Mais il est certain que Steve Claggett qui a vaincu Yves Ulysse jr au M. Telus, sera grand favori contre Théroux. Claggett est rugueux, il met constamment de la pression sur son adversaire et à moins d’avoir un jab de qualité internationale, on s’épuise à l’affronter.

On espère évidemment qu’on ne prendra pas une heure et cinq minutes pour désinfecter le ring entre deux combats. À Shawinigan, cette partie de la soirée a été pour le moins pénible.

Par ailleurs, Vincent Morin, l’ancien relationniste de GYM, qui vit maintenant dans la région de Boston, annonce sur sa page Facebook que Yan Pellerin devrait se battre le 14 novembre au SportsZone à Derry dans le New Hampshire.

Box Rec annonce le combat mais précise que le tout est sujet à approbation des autorités compétentes.

On parle des autorités du New Hampshire. Pas des autorités québécoises.

Kean... Si Fury refuse

Par ailleurs, Camille Estephan a une grosse carte en réserve pour compléter sa soirée de boxe.

Si jamais Tyson Fury décide de refuser la candidature de Simon Kean pour un combat de mise en forme le 5 décembre à Londres, Kean sera disponible et prêt pour le 21 novembre. Selon les informations qui ont transpiré, Kean a déjà un contrat et un adversaire assuré pour le 21 novembre.

Camille Estephan a discuté encore pendant le week-end avec Bob Yalen de MTK Global et les choses sont bloquées présentement à Londres. D’abord, Tyson Fury n’a pas encore choisi son adversaire parmi les deux qui lui sont proposés. Et ensuite, les ententes avec la télévision internationale ne sont pas encore bouclées. Le combat de Tyson Fury sera disputé à huis clos et c’est la télévision qui doit assumer les millions qui lui seront versés.

Ça fait déjà neuf jours que les choses traînent et d’habitude, ça n’annonce rien de très bon.

La Russie À Punching Grace

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cet avant-midi, à 10 heures et 15, Artem Oganesyan, un des jeunes doués de Camille Estephan, se battra à Moscou en Russie. Il affrontera un dur Kazakh, Alexandr Zhuravskiy. Ivan Kozlovsky, une recrue d’EOTTM, va également être du programme en Russie. Ces deux combats et quelques autres seront présentés au réseau Punching Grace.

Le 7 novembre, toujours à Punching Grace, on va retrouver Leila Beaudoin, Luis Santana et le jeune Thomas Chabot en direct du Mexique.

Encore là, un voyage au Mexique, le pays des centaines de Mexicains qui se promènent sur la planète pour affronter les meilleurs boxeurs locaux, n’a rien d’une partie de plaisir.

En fait, faut être mauditement courageux.

Tyson contre Laraque

Georges Laraque est sérieux. Les démarches et les négociations sont entreprises. Il veut affronter Mike Tyson dans un combat de trois rounds.

Ça se passerait au Centre Bell au mois de novembre prochain. Dans un an.

Mike Tyson a déjà fait connaître son projet. Il veut disputer des combats de trois rounds un peu partout sur la planète. Un affrontement déjà prévu en Australie a été remis à cause de la COVID-19.

Les obstacles sont nombreux. Georges doit convaincre un promoteur qui va monter une vraie carte de boxe pour la soirée. Disons Arslanbek Makhmudov en finale avant la « finale » de trois rounds. Ou Oscar Rivas...

Laraque doit également convaincre la régie qu’il a ce qu’il faut comme expertise pour qu’on lui attribue une licence de boxeur. Il a encore un an au gym pour apprendre les rudiments.

On peut compter sur Big Georges pour une extraordinaire campagne de promotion. Tout va y passer et tout va servir. Radio, télé, NHL, Association des joueurs, écologie, Georges peut tout oser.

Mais Mike Tyson... Allo, Houston, la terre a un gros problème.

Il lui resterait à survivre pendant neuf minutes.